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Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін надів каску і взявся рятувати ситуацію на Курщині
Глава Кремля приїхав подивитися на Курську АЕС-2, будівництво якої досі триває
скріншот з відео

За даними Кремля, російський диктатор побував за декілька десятків кілометрів від українського кордону

Російський диктатор Володимир Путін відвідав Курщину, де Збройні сили України проводять курську операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Кремля.

Зазначається, що диктатор начебто побував у Курчатові за 60 км від українського кордону. Там він провів нараду з представниками місцевої влади. Кремль не вказує точну дату поїздки Путіна, зазначаючи, що вона відбулася «напередодні».

За даними Кремля, Путін також відвідав Курську АЕС-2, де йому провели екскурсію. Атомна електростанція будується у селі Макарівка Курчатовського району Курської області. 29 квітня 2018 року були залиті перші кубометри бетону у фундаментну плиту реакторної будівлі енергоблока № 1.

Путін також визнав, що Сили оборони України «намагаються рухатися» в бік кордону РФ. Диктатор доручив збільшити угруповання розмінування в Курській області.

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Нагадаємо, українські підрозділи продовжують перебувати в Курській області РФ та виконувати там завдання, щоб зберегти буферну зону в прикордонних із Росією районах і запобігти новому наступу на Сумському та Харківському напрямках.

Росія продовжує штурмові дії, щоб витіснити українські сили з Курщини та сформувати «зони безпеки» в прикордонних районах Сумщини. Для цього окупанти перекидають резерви з інших напрямків, зокрема повітряно-десантні війська та морську піхоту, що мали посилити наступальні дії на Торецькому, Покровському та Оріхівському напрямках.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Білгородської областей РФ.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала водія штурмового полку ЗСУ на Курському напрямку, який наводив російські удари по позиціях свого підрозділу.

До слова, «Енергоатом» може отримати у Чорнобильській зоні відчуження земельні ділянки для розміщення на них малих модульних реакторів. Для розміщення малих модульних реакторів на території України вже визначено 12 потенційних майданчиків.

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Теги: Курщина путін АЕС

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