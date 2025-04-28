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Польща оновила угоду про будівництво першої АЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Польща оновила угоду про будівництво першої АЕС
Першу атомну електростанцію буде побудовано в Любятово-Копаліно
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами глави польського уряду, новий контракт забезпечує більший захист інвестицій у будівництво

Польська держкомпанія Polskie Elektrownie Jadrowe та американський консорціум Westinghouse-Bechtel підписали рамкову угоду щодо будівництва першої АЕС у Польщі
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PAP.

Новий договір EDA (Engineering Development Agreement) було підписано в присутності прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра енергетики США Кріса Райта.

Документ передбачає продовження проєктних робіт, включно з оформленням адміністративних рішень, отриманням ліцензій і дозволів, а також проведенням поглиблених геологічних досліджень на місці будівництва.

Підписання угоди стало необхідним через завершення попереднього контракту ESC на проєктування.

Польський прем'єр наголосив, що новий контракт є кращим за попередній і забезпечує більший захист інвестицій у будівництво. Туск каже, що положення в 16 сферах були змінені, щоб зробити їх вигіднішими для Польщі.

Першу в Польщі АЕС буде побудовано за технологією Westinghouse AP1000 в Любятово-Копаліно в Померанії.

Нагадаємо, уряд Польщі та компанія Westinghouse Electric Company 22 лютого 2023 року підписали угоду про співпрацю у передпроектній підготовці будівництва першої АЕС у країні. Угоду під час візиту до Варшави президента США Джо Байдена підписали міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва та посол США у Польщі Марк Бжезінський.

Документ, підписаний між міністерством клімату Польщі та PEJ, дає право подавати заявки на подальші адміністративні рішення, зокрема рішення про місце розташування та подальший дозвіл на будівництво.

Польський уряд додає, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. 

Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році.

До слова, США в рамках питання завершення війни в Україні розглядають ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

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Теги: АЕС Польща США

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