«Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати

Кільком мобілізованим прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців

Диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою. Про це повідомив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Зокрема уже розстріляли більше 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.

«Коли їх в автозаках привозять на фронт, а вони кажуть, що щось тут не так і воювати відмовляються, то вмикається той механізм про який говорив Пригожин на знаменитому відео - таких розстрілюють без суду і слідства. Нам відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногам, коли вони намагалися втекти у бік українців», - розповів Осєчкін.

За повідомлення розвідки, російські загарбники визнають, що їхня артилерія «працює» марно, незважаючи на велику кількість її на фронті. Окупанти захоплюються влучністю українських артилеристів.

До відома, СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків. До її складу входило семеро ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.