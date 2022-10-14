Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати
фото з відкритих джерел

Кільком мобілізованим прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців

Диверсанти ПВК «Вагнер» розстрілюють мобілізованих на війну проти України зеків, якщо вони намагаються втекти із поля бою. Про це повідомив засновник ресурсу Gulagu.net Володимир Осєчкін.

Зокрема уже розстріляли більше 40 завербованих зеків, а кільком прострелили ноги за спробу втекти на позиції українців.

«Коли їх в автозаках привозять на фронт, а вони кажуть, що щось тут не так і воювати відмовляються, то вмикається той механізм про який говорив Пригожин на знаменитому відео - таких розстрілюють без суду і слідства. Нам відомо про те, що понад 40 засуджених вже були розстріляні. Ще кільком людям стріляли по ногам, коли вони намагалися втекти у бік українців», - розповів Осєчкін.

За повідомлення розвідки, російські загарбники визнають, що їхня артилерія «працює» марно, незважаючи на велику кількість її на фронті. Окупанти захоплюються влучністю українських артилеристів.

До відома, СБУ викрила мережу завербованих Росією зеків. До її складу входило семеро ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини. 

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

Теги: кордон окупанти ПВК Вагнера мобілізація відео фронт війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати
«Вагнерівці» розстрілюють завербованих зеків, які відмовляються воювати
ЗСУ знищили біля Очакова спостережний пункт окупантів
ЗСУ знищили біля Очакова спостережний пункт окупантів
Втеча рашистів із Херсона. Зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ (відео) 
Втеча рашистів із Херсона. Зрадник Стремоусов визнав успіх ЗСУ (відео) 
СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ
СБУ затримала «на гарячому» агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ
В Україні лунає сигнал тривоги
В Україні лунає сигнал тривоги
Зенітник ЗСУ за два дні знищив чотири крилаті ракети «Іглою»
Зенітник ЗСУ за два дні знищив чотири крилаті ракети «Іглою»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Ердоган різко поставив Путіна на місце в Астані – CNN
142K
ЗСУ звільнятимуть Херсон? Зрадник Сальдо просить Путіна про евакуацію
76K
Командир Тітушко. Як герой мемів потрапив з-під суду у військо
66K
Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)
51K
«Російська армія буде знищена». Боррель різко відповів на ядерні погрози Путіна
44K
На Полтавщині впали два українських літаки

Новини

ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Сьогодні, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:20
Порошенко з волонтерами везуть на фронт подарунки на Покрову
Вчора, 18:10
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Вчора, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Вчора, 06:56

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту