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Співробітники ФСБ і ПВК «Вагнера» втекли до Франції і дають свідчення проти РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Співробітники ФСБ і ПВК «Вагнера» втекли до Франції і дають свідчення проти РФ
Співробітник ПВК Вагнера та працівниця ФСБ просять притулку у Франції
фото ілюстративне

Співробітник ПВК «Вагнера» розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ

Співробітник приватної військової компанії «Вагнера» та працівник Федеральної служби безпеки РФ запросили політичний притулок у Франції. Вони дають свідчення, що допоможуть міжнародному розслідуванню воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє The Insider, з посиланням на засновника правозахисного проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна.

Він також зазначив, що обидва опинилися в одному літаку, і кожен вирішив, що другого прислали за ним.

«Обидва синхронно пішли запитувати політичний притулок і міжнародний захист, це виглядало дуже дивно – кожен з них вирішив, що другий тут на його душу. У французької поліції і Служби безпеки аеропорту теж виникли підозри, ситуація нестандартна», – розповів Осєчкін. 

Також за його словами, співробітник ПВК «Вагнера» розповів, як було створено військове формування при Міноборони РФ, як держава створила систему фінансування та постачання ПВК та як ці секретні підрозділи брали участь у диверсійній роботі на сході України безпосередньо в Луганській області.

Співробітниця ФСБ володіє інформацією, пов'язаною з документообігом, у тому числі з вторгненням в Україну, і щодо процесів, що відбуваються останнім часом, по лінії департаменту контррозвідки та Міністерства оборони.

Осєчкін додав, що це не перший випадок подачі запиту на отримання притулку з боку співробітників спецслужб та людей, які мають відношення до режиму Путіна. Кілька таких утікачів вже дають свідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині.

За даними відомства, у ворога: один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі – про влаштовані окупантами катівні українців.

Теги: ПВК Вагнера Франція притулок держава

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