Колишній співробітник СБУ закликав колег та захисників до дезертирства: деталі скандалу

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили зраднику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України

Зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними «все буде добре». А у випадку відмови – погрожував «злити» їхні персональні дані представникам російських спецслужб.

Крім того, зловмисник намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони.

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Для цього намагався випитати цю інформацію у співробітників СБУ. У березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.

Раніше повідомлялося, що Контррозвідка Служби безпеки викрила російського агента у ході масштабної спецоперації у Харкові. Зловмисник займався підготовкою терактів проти військовослужбовців Сил оборони, які перебувають на території обласного центру