Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки

У Мар’їнці не залишилося людей

Усе, що можна побачити – фундаменти споруд

У мережі з’явилися фото зруйнованої рашистами Мар’їнки, що на Донеччині. На знімках немає жодної вцілілої будівлі.

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Все, що можна побачити – фундаменти споруд. Так зазвичай виглядають постапокаліптичні фільми.

За даними «Вікіпедії», станом на січень 2015 року тут мешкало 9 775 осіб. Нині ж у Мар’їнці не залишилося людей.

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Нагадаємо, супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області.

Нагадаємо, триває триста сімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційний ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.