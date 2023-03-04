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Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки
У Мар’їнці не залишилося людей
фото з відкритих джерел

Усе, що можна побачити – фундаменти споруд

У мережі з’явилися фото зруйнованої рашистами Мар’їнки, що на Донеччині. На знімках немає жодної вцілілої будівлі.

Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки фото 1

Все, що можна побачити – фундаменти споруд. Так зазвичай виглядають постапокаліптичні фільми.

Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки фото 2

За даними «Вікіпедії», станом на січень 2015 року тут мешкало 9 775 осіб. Нині ж у Мар’їнці не залишилося людей.

Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки фото 3

Нагадаємо, супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області. 

Нагадаємо, триває триста сімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 10 авіаційний ударів, здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, є загиблі та поранені серед мирного населення. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Теги: Україна війна Донеччина руїни

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