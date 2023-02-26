Окупанти перетворили села Донеччини на руїни: супутникові знімки

Ворог буквально випалює Вугледар і нищить навколишні села – Микільське та Петрівку

Супутникові знімки від Maxar Technologies показали наслідки нещодавніх обстрілів у селах Микільське та Петрівка, розташованих у східному регіоні Донецької області. Про це повідомляє CNN.

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На сході Донеччини продовжують точитися одні з найзапекліших боїв. Регіон постійно зазнає обстрілів з боку російських загарбників, а ситуація в місті Бахмут залишається найскладнішою серед усіх в Україні. Ворог буквально випалює Вугледар і нищить навколишні села – Микільське та Петрівку.

скрін: Google maps

На нижченаведеній парі супутникових знімків зображено загальний вигляд села Петрівка. Верхнє зображення зроблено в червні 2022 року, а нижнє – 10 лютого 2023 року після потужного артилерійського обстрілу в цьому районі.

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с. Петрівка, Донецька обл. фото: Maxar Technology/Reuters

На наступних нижченаведених супутникових знімках зображено Свято-Успенський Миколо-Василівський монастир у селі Микільське Донецької області. Верхнє зображення було зроблено в червні 2022 року, а нижнє – 10 лютого 2023 року під час бойових дій у регіоні.

с. Микільське, Донецька обл. фото: Maxar Technology/Reuters

Нагадаємо, завершилася 367-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав шість ракетних та п'ять авіаційних ударів. Здійснив приблизно 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.