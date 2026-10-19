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Замороження фронту чи Донбас в обмін на НАТО: Європа розглядає два сценарії миру – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Замороження фронту чи Донбас в обмін на НАТО: Європа розглядає два сценарії миру – FT
Видання зазначає, що європейскі лідери невпевнені, що Путін погодиться на такі умови і війна може продовжитися
фото: Генштаб ЗСУ

Європейські лідери готуються до можливих прямих переговорів із Кремлем, однак не впевнені, що Путін погодиться на запропоновані умови

Європейські лідери розглядають два можливі сценарії завершення війни Росії проти України, які можуть запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну під час майбутніх переговорів. Один передбачає замороження бойових дій на нинішній лінії фронту в обмін на відмову України від вступу до НАТО, інший – передачу Росії решти Донбасу в обмін на членство України в Альянсі. Про це пише Financial Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, у європейських столицях дедалі більше схиляються до того, що Європа має безпосередньо долучитися до переговорного процесу з Москвою. Канали зв’язку з російською стороною вже відкриті, а телефонна розмова європейських лідерів із Путіним може відбутися найближчим часом.

Водночас у Європі не впевнені, що російський президент погодиться хоча б на один із можливих варіантів.

Перший сценарій передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії контролю. Росія збереже фактичний контроль над захопленими територіями, а Україна має отримати гарантію, що не вступатиме до НАТО.

Другий варіант передбачає, що Україна передасть Росії решту Донбасу, яка нині перебуває під контролем Києва. Натомість Україна зможе вступити до НАТО.

Як зазначає видання, обидва варіанти можуть викликати значне невдоволення в Україні, оскільки передбачають територіальні або безпекові поступки. Водночас прихильники переговорів вважають, що прагнення українців до завершення війни може вплинути на сприйняття таких пропозицій.

За інформацією журналістів, європейські лідери дедалі менше покладаються на спроби впливати на політику США щодо Росії та вважають необхідним самостійно долучатися до дипломатичного процесу. Однією з причин є те, що саме європейські країни нині забезпечують значну частину фінансової підтримки України.

Видання також зазначає, що Путін, за наявними оцінками, може прагнути тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Такий формат дозволив би Москві демонструвати статус великої держави, водночас залишивши Україну та її європейських партнерів поза переговорами.

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Теги: Європа переговори Україна війна НАТО

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