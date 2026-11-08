Надія Савченко розповіла, яким уявляє своє життя після війни

Савченко зізналася, що майже не замислюється над тим, яким буде її життя через десять років

Серед мрій колишньої народної депутатки – сільська хата, робота з глиною, подорожі та підкорення гір

Колишня народна депутатка, а нині військовослужбовця, майор ЗСУ, заступник командира батальйону з бойової роботи Надія Савченко зізналася, що майже не замислюється над тим, яким буде її життя через десять років. Через війну щоденні обставини постійно змінюються, тож нині її головна турбота – вижити самій і зберегти людей, за яких вона відповідає. Як інформує «Главком», про це Савченко розповіла в інтерв’ю Наталі Влащенко.

Надія Савченко пригадала, що до початку повномасштабної війни, коли мав завершитися її армійський контракт, розглядала різні варіанти: залишитися на службі, обрати іншу професію, займатися творчістю, створити сім’ю або повернутися в політику. Однак події розвивалися так швидко, що часу на роздуми не залишилося.

Водночас певну картину мирного майбутнього Савченко все ж має. Уявляє себе в сільській хаті, де можна ліпити з глини, шити, працювати на городі, гуляти вулицями або вирушати в гори.

Серед її бажань – подорожувати, побачити нові країни, зокрема побувати в Південній півкулі, де вона ще не була. Також хоче здійснити давні мрії – піднятися на гору чи стрибнути з мосту.

На думку Савченко, важливо не відкладати такі бажання на невизначене майбутнє, а ставити собі цілі й знаходити можливість їх здійснювати.

«Мене нічого не повинно стримувати і зупиняти», – підсумувала вона.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року Надія Савченко отримала чергове військове звання. Вона стала майором Збройних сил України.

Також Савченко спростувала чутки про те, що вона знову потрапила в полон до росіян.