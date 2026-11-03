Військовий, який шукав незнайомку в метро, помер: родина майже місяць не могла забрати його тіло з моргу

До великої війни Стеценко працював у поліції, а приблизно за два місяці до початку великої війни долучився до добровольчого спецпідрозділу

Причиною смерті військового названо гостру ішемічну хворобу серця

Український військовий Олексій Стеценко, який свого часу став відомим завдяки історії пошуків незнайомки з київського метро, помер наприкінці вересня в Києві. Водночас повернення тіла захисника до рідного Білгорода-Дністровського Одеської області перетворилося на майже місячну боротьбу для його важкохворої матері. За словами близьких, родина натрапила на труднощі в організації перевезення та поховання. Після розголосу до ситуації долучилися волонтери. Сьогодні, 3 листопада, Олексія провели в останню путь.

«Главком» розповідає, що відомо про обставини, які виникли після смерті військового.

Майже місяць мати не могла повернути тіло сина додому

Наприкінці вересня Олексій Стеценко помер у Києві. За інформацією, поширеною його знайомими та місцевими медіа, причиною смерті називали гостру ішемічну хворобу серця. Однак тоді про хворобу серця знайомі вперше почули.

За словами близьких, майже місяць тіло Стеценка перебувало в київському морзі. Родина не одразу дізналася про смерть захисника, а питання повернення його тіла додому залишалося невирішеним.

«Вдома була мама. Важкохвора, маломобільна жінка, для якої поїздка до Києва стала непосильним випробуванням. Мати, яка колись проводжала сина на війну, молилася, щоб він повернувся живим, раділа, що він вижив після тяжких поранень… І тепер змушена була чекати, коли їй повернуть сина. Вже назавжди. Завдяки небайдужим людям, друзям і тим, хто долучився до організації перевезення, Олексій повернувся до рідного міста», – йдеться у дописі akkerman_kurs.

Обурення у мережі викликала інформація про те, що спочатку Олексія Стеценка планували поховати без належних військових почестей, попри його бойовий шлях та службу Україні.

Волонтерка звернулася до міської влади

Про ситуацію публічно розповіла волонтерка Естер Вратарьова. Дізнавшись від друзів військового про обставини повернення його тіла та заплановане поховання без військових почестей, вона звернулася до Білгород-Дністровської міської ради, районної військової адміністрації та відповідальних служб із закликом терміново втрутитися.

«Олексій захищав Україну, пройшов тяжкі бої та двічі був важко поранений. Він заслуговує на належну шану. Його мама не повинна залишатися з цим сама», – підкреслила Вратарьова.

Після розголосу ситуація зрушила з місця. За словами Вратарьової, з родиною зв'язалися представники міської ради, долучилися волонтери.

3 листопада Стеценка провели в останню путь

Сьогодні, 3 листопада, Білгород-Дністровський попрощався з Олексієм Стеценком.

До повномасштабного російського вторгнення Стеценко працював у поліції, а приблизно за два місяці до початку великої війни долучився до добровольчого спецпідрозділу. За роки служби військовий пройшов Бахмут, Сіверськодонецьк та Рубіжне. Двічі зазнавав тяжких поранень.

Історія пошуку незнайомки у метро

У вересні 2026 року історія Олексія Стеценка набула розголосу в соцмережах.

Військовий розповів, що побачив у київському метро незнайомку, яка читала книжку Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку», і захотів її знайти. До пошуків долучилися тисячі українців.

Олексій розповів про випадкову зустріч у метро фото: скриншот з відео

«Я тільки вийшов з метро, себе почав картати. Думаю: Олексій, що ж це з тобою таке робиться? Ти таке пережив і не можеш два слова сказати дівчині», – розповідав військовий.

Зрештою дівчину розшукали, однак з'ясувалося, що вона перебуває у стосунках.