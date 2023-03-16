У Брянській області депутати запропонували внести витрати на ППО у платіжки за комуналку

Пізніше пресслужба Брянської обласної думи назвала фейком цю інформацію, а також заявила про хакерську атаку

У Брянській області Росії депутати обласної думи вирішили зобов'язати мешканців регіону оплачувати роботу ППО. Відповідні суми планували включити до платіжок за комунальні послуги. Але коли це набуло розголосу у ЗМІ, швиденько «передумали» та знайшли винних у «дезінформації». Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, 10 березня на сайті Брянської обласної думи з’явився звіт за підсумками останньої наради комітету з житлово-комунального господарства. Зокрема в документі йшлося про те, що депутати розглянули ініціативу члена держдуми Андрія Картаполова та запропонували «опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак».

Ця новина розлетілась інтернетом та по масмедіа, викликавши обурення того ж населення, про яке так дбають депутати. У передчутті скандалу чиновники відредагували текст звіту та звинуватили журналістів у неправдивій інформації.

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При цьому депутати Брянщини чи то забули, чи то й не знали про існування вебархіву. Ображені ЗМІ в моменті витягли на світ божий доказ того, що така інформація на сайті Брянської обласної думи справді була.

Тоді чиновники вдались до перевіреного засобу, заявивши, що їхній сайт нібито зламали хакери. Після чого сторінка зі звітом про нараду взагалі перестала відкриватися.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Картаполов виправдав російський неонацистів. Кремль лише заохочує звірячу жорстокість окупантів.

До слова, росіяни вирубують заповідні ліси в Москві, щоб встановити системи ППО. Більш того, Міноборони РФ також встановило на даху своєї будівлі ППО.