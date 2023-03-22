Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна

На рівень щастя глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії: водночас, показник вищий за довоєнні часи

Україна посіла 92 місце в рейтингу найщасливіших країн світу. Як пише CNN, щорічні опитування World Happiness Report проводять поміж 150 країн світу.

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Рівень щастя визначають за декількома показниками: тривалість життя, соціальна підримка ВВП на душу населення, низька корупція, щедрість у суспільстві та свобода в ухваленні рішень.

На рівень щастя в Україні глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії – країна нині посідає 92 місце. Водночас, цей показник вищий за довоєнні часи: у 2021 році Україна посідала 110 сходинку.

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Водночас оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, і ніж після анексії Криму 2014 року, підкріплені тепер сильнішим почуттям спільної мети, доброзичливості й довірою до українського керівництва, йдеться у звіті.

Звіт World Happiness Report, підготовлений ООН, ґрунтується на даних глобального опитування людей у приблизно 150 країнах світу. Держави ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – у цьогорічному звіті йдеться про період з 2020 по 2022 рік.

Перше місце шостий рік поспіль посідає Фінляндія. Ізраїль цьогоріч піднявся з 9 місця на 4. Нідерланди посіли 5 місце, Швейцарія – 8, Люксембург – 9, закриває топ-10 Нова Зеландія.

Нижче за Україну у рейтингу щастя опинилися Кот-д'Івуар, Габон, Нігерія, Камерун, Мозамбік, Ірак, Палестина, Марокко, Іран, Сенегал, Мавританія, Буркіна-Фасо, Намібія, Туреччина, Гана, Пакистан і Нігер.

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Найбільш нещасливі – Афганістан та Ліван.

Результати рейтингу продемонстрували, що рівень щастя в більшості країн після періоду пандемії залишився майже без змін, а от доброзичливість зросла на 25%. Більше людей стали допомагати незнайомцям.

До слова, науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).