Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На рівень щастя глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії: водночас, показник вищий за довоєнні часи

Україна посіла 92 місце в рейтингу найщасливіших країн світу. Як пише CNN, щорічні опитування World Happiness Report проводять поміж 150 країн світу.

Рівень щастя визначають за декількома показниками: тривалість життя, соціальна підримка ВВП на душу населення, низька корупція, щедрість у суспільстві та свобода в ухваленні рішень.

На рівень щастя в Україні глобально вплинуло повномасштабне вторгнення Росії – країна нині посідає 92 місце. Водночас, цей показник вищий за довоєнні часи: у 2021 році Україна посідала 110 сходинку.

Водночас оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, і ніж після анексії Криму 2014 року, підкріплені тепер сильнішим почуттям спільної мети, доброзичливості й довірою до українського керівництва, йдеться у звіті.

Звіт World Happiness Report, підготовлений ООН, ґрунтується на даних глобального опитування людей у приблизно 150 країнах світу. Держави ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – у цьогорічному звіті йдеться про період з 2020 по 2022 рік.

Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна фото 1

Перше місце шостий рік поспіль посідає Фінляндія. Ізраїль цьогоріч піднявся з 9 місця на 4. Нідерланди посіли 5 місце, Швейцарія – 8, Люксембург – 9, закриває топ-10 Нова Зеландія.

Нижче за Україну у рейтингу щастя опинилися Кот-д'Івуар, Габон, Нігерія, Камерун, Мозамбік, Ірак, Палестина, Марокко, Іран, Сенегал, Мавританія, Буркіна-Фасо, Намібія, Туреччина, Гана, Пакистан і Нігер.

Найбільш нещасливі – Афганістан та Ліван.

Результати рейтингу продемонстрували, що рівень щастя в більшості країн після періоду пандемії залишився майже без змін, а от доброзичливість зросла на 25%. Більше людей стали допомагати незнайомцям.

До слова, науковці назвали звичку, яка допоможе стати щасливими (дослідження).

Теги: населення Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Аеророзвідка показала, як знищила особовий склад росіян (відео)
Аеророзвідка показала, як знищила особовий склад росіян (відео)
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – «Південь»
Росія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі – «Південь»
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні
Повітряні сили повідомили, звідки РФ запускала дрони по Україні
Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна
Рейтинг найщасливіших країн світу: яке місце посіла Україна
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка
Росіяни втрачають динаміку біля Бахмута – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Росію сколихнув сильний землетрус
78K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
26K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
11K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9884
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
8822
В Одесі прогримів потужний вибух

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту