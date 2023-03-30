У Бєлгороді пролунали вибухи (відео)

Дев'ять гучних вибухів пролунали у Бєлгороді

Російські медіа повідомляють про вибухи у Бєлгороді. Зазначають, що було чути дев'ять потужних вибухів.

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Також деякі російські ЗМІ пишуть, що «голосні звуки» нібито пов'язано з роботою російських військових.

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Нагадаємо, що мер Харкова заявив про шість «прильотів» у місті. Своєю чергою, голова Харківської ОВА заявив, що місто обстрілюють ракетами С-300 з боку Бєлгорода.

Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.