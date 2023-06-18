Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка

На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції

Українські військові продовжують вести контрнаступальні дії на фронті. Натомість армія Росії зазнає найбільших втрат від березня з часів розпалу битви за Бахмут. Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

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«На півдні російські війська часто проводять відносно ефективні оборонні операції. Обидві сторони зазнають значних втрат, при чому втрати росіян, ймовірно, є найвищими з часів розпалу битви за Бахмут у березні», - йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії зазначає, що останніми днями на фронті точаться запеклі бої. Найбільш інтенсивні зосереджені в Запорізькій області, на заході Донеччини та навколо Бахмута.

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За даними міноборони Британії, на всіх напрямках Україна продовжує вести наступальні операції та досягла незначних успіхів.

Нагадаємо, за добу 17 червня та початок доби 18 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ударні вертольоти Ка-52 і 12 безпілотників ворога.

До слова, триває 480-доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 43 авіаційні та чотири ракетні удари, здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.