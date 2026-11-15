На війні загинула єдина жінка-військова з батальйону Шейха Мансура

Одеситка Раяна була операторкою БпЛА Чеченського добровольчого батальйону

На війні за незалежність України загинула захисниця, операторка безпілотників Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура – одеситка Раяна. Вона була єдиною жінкою у складі підрозділу, виконувала бойові завдання на найгарячіших напрямках і до останнього боролася за вільне майбутнє для свого сина. Про загибель військової повідомили громадська організація «Ліга мусульманок України» та голова Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Альраїд» Сейран Аріфов, інформує «Главком».

У цивільному житті Раяна присвячувала себе спорту та вихованню сина. Як раніше повідомляв телеканал «Ми – Україна», вона працювала тренеркою з тайського боксу та навчала як дітей, так і дорослих.

Однак 2024 року одеситка вирішила змінити спортивний зал на передову. Вона пройшла курси з керування безпілотниками, щоб долучитися до Сил оборони. Згодом Раяна стала першою та єдиною жінкою в Чеченському добровольчому батальйоні імені Шейха Мансура.

На фронті захисниця виконувала складні бойові завдання: вистежувала та знищувала російську бронетехніку на Донецькому напрямку. Крім роботи з дронами, вона також очолювала продовольчий штаб батальйону. Сама військова зізнавалася журналістам, що на передовій почувається спокійніше, ніж у тилу, адже там бачить конкретну мету.

«Я знаю, що ворог тут, і можу щось зробити. Там (у тилу, – ред.) – ні, а тут допомагаю всім, чим можу. Хочу, щоб моя дитина не знала війни і росла у вільній Україні. Я прийшла з наміром воювати і захищати свою країну. Побратими приймають мене як сестру, яку оберігають», – ділилася Раяна за життя.

Раяна сповідувала іслам і в мирному житті відвідувала мечеть у Києві. Уже на фронті, попри постійні обстріли, вона опікувалася мечеттю в Костянтинівці на Донеччині. Також захисниця любила готувати для побратимів і волонтерів шурпу.

Теплими та щемливими спогадами про загиблу подругу поділилася Ольга Коновал – керівниця фонду імені Героя України Сергія Коновала. Вона пригадала, як мініатюрна Раяна носила величезне спорядження та по-дитячому раділа жіночій військовій формі маленького розміру.

«Носила за плечима величезний баул, більший за неї саму, і завжди була готова дати відсіч будь-кому. Дивувалася, коли я розповіла їй, що існує жіноча військова форма маленьких розмірів, а потім із радістю показувала мені обновки, які отримала. Як ми тоді раділи! Окупувала мою кімнату в Дружківці і казала мені, що це тільки тоді, коли мене немає, але я їй не вірила. А потім нагадувала мені відключати воду, бо той котел вічно тік», – написала Ольга Коновал.

Вона додала, що, попри різні віросповідання – християнство та іслам, – їхні розмови завжди були сповнені взаємної поваги та щирого бажання краще зрозуміти одна одну.

«Вона так і не навчила мене основ ножового бою, але я завжди її підколювала за це, бо пригоди ця жінка вміла шукати. А поки я просто хочу, щоб ви знали: Україна втратила фантастичну жінку-воїна. Ми всі її втратили. Кожен», – підсумувала волонтерка.

Слова скорботи та шани з приводу загибелі Раяни також висловив український захисник Мурад Насіров.

«Її віра, мужність і самопожертва назавжди залишаться в нашій пам'яті. Вона довела, що любов до Бога, честь, гідність і любов до Батьківщини не мають національності. Нам боляче втрачати своїх. Особливо тих, хто віддав найдорожче власне життя, щоб інші могли жити», – зазначив воїн.

Раніше на фронті загинув український громадський та політичний діяч, співзасновник та начальник штабу УНА-УНСО, політвʼязень Кремля Микола Карпюк. Він поліг у бою із ворогом на Запорізькому напрямку.

Також на фронті загинув колишній український волейболіст Любомир Бонк. Йому було 36 років.

Крім того, на війні загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Захисникові України було 43 роки.