Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу ракет для Patriot

Зеленський: Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими

Президент зазначив, що Росія продовжує масовані атаки на критичну інфраструктуру України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі чотирьох областей — Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує масовані атаки на критичну інфраструктуру України. За його словами, лише протягом цього тижня російські війська випустили по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети різних типів, 36 із яких були балістичними. Президент наголосив, що інтенсивність ударів залишається дуже високою, а росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістичних ракет.

«Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до «петріотів» з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз», – підсумував глава України.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot. Загальна вартість потенційної угоди, яка також передбачає постачання супутнього обладнання, становить $2,1 млрд.

До слова, журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу повідомив, що постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, яке схвалив Держдеп США, очікується не раніше ніж після 2030 року.

Як повідомлялося, Київ шукає можливість посилити протиповітряну оборону ще до надходження замовлених у США боєприпасів. Україна розраховує тимчасово отримати від інших держав 10-30 ракет-перехоплювачів, а згодом повернути їх із партії, закупівлю якої погодив Вашингтон.