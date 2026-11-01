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Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу ракет для Patriot

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський закликав партнерів пришвидшити передачу ракет для Patriot
Зеленський: Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими
фото: Reuters

Президент зазначив, що Росія продовжує масовані атаки на критичну інфраструктуру України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уночі російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі чотирьох областей — Дніпропетровської, Вінницької, Житомирської та Хмельницької. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Тільки цієї ночі під ударами росіян була наша енергетика в чотирьох областях: Дніпровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій. Це підстанції, трансформатори та лінії електропередачі, що забезпечують електрикою житлові будинки наших людей. Всюди працюють ремонтні бригади. Станом на зараз сотні тисяч родин залишаються без електрики», – йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує масовані атаки на критичну інфраструктуру України. За його словами, лише протягом цього тижня російські війська випустили по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети різних типів, 36 із яких були балістичними. Президент наголосив, що інтенсивність ударів залишається дуже високою, а росіяни намагаються максимально скористатися дефіцитом перехоплювачів балістичних ракет.

«Щодня комунікуємо про нашу потребу в ракетах до «петріотів» з Америкою, Європою, іншими партнерами, які можуть допомогти. І цього місяця були нові рішення США та європейських країн про нові пакети для України. Але ці постачання не можуть чекати роки. Росія розбиває інфраструктуру та вбиває наших людей саме зараз і ставить ставку на балістику цієї зими. Відповідно і рішення щодо ППО реалізувати потрібно зараз», – підсумував глава України.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot. Загальна вартість потенційної угоди, яка також передбачає постачання супутнього обладнання, становить $2,1 млрд.

До слова, журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу повідомив, що постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot, яке схвалив Держдеп США, очікується не раніше ніж після 2030 року.

Як повідомлялося, Київ шукає можливість посилити протиповітряну оборону ще до надходження замовлених у США боєприпасів. Україна розраховує тимчасово отримати від інших держав 10-30 ракет-перехоплювачів, а згодом повернути їх із партії, закупівлю якої погодив Вашингтон.

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Теги: війна Володимир Зеленський

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