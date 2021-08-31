Єнін став першим заступником міністра внутрішніх справ

Новий перший заступник глави МВС почне працювати з 7 вересня

Кабінет міністрів України призначив колишнього заступника генерального прокурора України та колишнього заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна першим заступником глави МВС. Про це йдеться у розпорядженні уряду за підписом Дениса Шмигаля.

«Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 25 серпня президент Зеленський підвищив дипломатичний ранг Єніну до надзвичайного і повноважного посланника другого класу.

На одну з попередніх посад, заступника генпрокурора з міжнародно-правового співробітництва, Євгена Єніна призначав у травні 2016 року ще тодішній голова Генпрокуратури Юрій Луценко. За його словами, на той час «Єнін має три вищі освіти, володіє трьома іноземними мовами. Працював на оперативних посадах Головного управління розвідки СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, а до останнього дня працював радником посольства України в Італії».

Єнін подав у відставку з посади в ГПУ, за повідомленнями, після другого туру президентських виборів в Україні 21 квітня 2019 року, на яких переміг нині чинний президент Володимир Зеленський, – заявивши, що «зробив вибір на користь своїх принципів».

Із квітня 2020 року Єнін займав посаду заступника очільника МЗС.

Також Єніна був представником України у суді ООН щодо справ проти Росії.