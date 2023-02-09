Єрмак анонсував хороші новини та приємні сюрпризи

Сьогодні відбудуться переговори щодо передачі озброєння Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що сьогодні на українців очікують хороші новини.

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«Попереду хороші новини. Сьогодні ще готуємо приємні сюрпризи», – сказав Єрмак.

Глава Офісу президента зазначив, що сьогодні під час дороги до Брюсселя президент Володимир Зеленський продовжив переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном, а також союзниками.

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«Разом з президентом на борту літака спілкувався, зокрема з політичним радником французького лідера Еммануелем Бонном, а також французькою дипломаткою Ізабель Дюмон. В нас чудовий зв‘язок між командами і у всіх єдина мета – перемога над РФ», – додав Єрмак.

Попереду переговори щодо озброєнь.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

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Сьогодні глава держави вже виступив у Європарламенті в Бельгії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

До слова, раніше ЗМІ анонсували, чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя.