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Україна готується до відновлення авіарейсів. Європейський лоукостер зробив гучну заяву

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна готується до відновлення авіарейсів. Європейський лоукостер зробив гучну заяву
Бюджетна авіакомпанія висловила намір літати з України
фото: пресслужба аеропорту «Бориспіль»

Виконавчий директор Ryanair  Майкл О'Лірі: «Найшвидший спосіб перебудувати та відновити українську економіку – це дешеві авіаперельоти»

Найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила про зобов'язання відновити польоти в/з України за низькими тарифами протягом 8 тижнів після відкриття повітряного простору країни та розмістити в українських аеропортах до 30 нових Boeing-737 MAX вартістю понад $3 млрд. Про це повідомляє сайт аеропорту «Бориспіль».

«Щойно небо над Україною буде знову відкрито для комерційної авіації, Ryanair повернеться, з'єднавши основні аеропорти України з більш ніж 20 столицями ЄС», – заявив виконавчий директор Ryanair Group Майкл О'Лірі після відвідування Києва.

Коли Європейське агентство безпеки авіації (EASA) оголосить про безпеку польотів з України, авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень. На додачу до цього, Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, як тільки аеропорти будуть готові до цього.

У перші 12 місяців після початку роботи компанія планує вийти на більш ніж 5 млн. пасажирів і має намір наростити пасажиропотік до 10 млн. осіб протягом п'яти років.

«Найшвидший спосіб перебудувати та відновити українську економіку – це дешеві авіаперельоти. Ryanair має намір інвестувати значні кошти, очоливши процес відновлення авіації. Зокрема, вона інвестує до $3 млрд, розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у трьох основних аеропортах України – у Києві, Львові та Одесі»,  – зазначив очільник

У Києві він провів переговори з віце-прем'єром – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим, а також із представниками аеропортів Києва, Львова та Одеси.

Україна готується до відновлення авіарейсів. Європейський лоукостер зробив гучну заяву фото 1

«Ключовим в умовах війни для нас залишається збереження придатності авіаційної інфраструктури та кваліфікації персоналу. У той же час відновлення польотів буде можливим як тільки дозволить безпекова ситуація. Проте вже зараз ми працюємо над рішеннями та інвестиційними планами, які дозволять швидко запустити літаки. Вдячний за лідерство у відновлення нашої авіагалузі, конкретні пропозиції та рішення компанії Ryanair – відданому партнеру України», – підсумував результати зустрічі Олександр Кубраков.

До речі, Ryanair – це перша міжнародна авіакомпанія, керівники якої прибули до України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року

Нагадаємо, гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що в найближчі п’ять років ціни на перельоти зростатимуть.Він очікує, що поєднання високих цін на нафту та екологічних зборів підніме середній тариф Ryanair з 40 євро до 50-60 євро в середньостроковій перспективі.

Його попередження з'явилося на тлі росту ціни на квитки в Європі та США цього літа, а також інформації про те, що деякі авіакомпанії почали скорочувати пропускну здатність через нестачу персоналу.

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Теги: авіація Олександр Кубраков переговори

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