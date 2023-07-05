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Вибухи в окупованому Донецьку, розмова Зеленського з Макроном: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Вибухи в окупованому Донецьку, розмова Зеленського з Макроном: головне за ніч
Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
фото з відкритих джерел

Зеленський попередив Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС. У ніч проти середи, 5 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 5 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Байден визначився з кандидатурою наступного генсека НАТО

Президент США Джо Байден наполягає на призначенні президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО

Зазначається, що лідери НАТО сподівалися досягти угоди щодо наступника Столтенберга наступного тижня на щорічному саміті у Вільнюсі, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Видання The Telegraph в НАТО повідомило, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн, яка раніше очолювала Міністерство оборони Німеччини, стати наступником Столтенберга на тлі побоювань, що підходящий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Під час приватних розмов фон дер Ляєн сказала Байдену, що не зможе посісти будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року.

У російському Білгороді прогриміли вибухи

У російському Білгороді було чути гучні вибухи пізно ввечері, 4 червня. За словами місцевої влади, у місті нібито працювала ППО. 

Незабаром після серії гучних вибухів губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в обласному центрі нібито спрацювала ППО. Також він додав, що оперативні служби зараз уточнюють наслідки вибухів на землі. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Зеленський провів переговори з Макроном

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Франції Еммануелем Макроном та попередив його, що РФ готує провокації на Запорізькій АЕС. 

«Попередив Еммануеля Макрона про підготовку окупаційними військами небезпечних провокацій на Запорізькій АЕС. Домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ», - розповів Зеленський. 

Він додав, що також обговорив з французьким лідером ситуацію в Росії, на полі бою та саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. 

«Після дій Пригожина весь світ побачив, що у Росії немає простору для маневрів на полі бою. А для нас навпаки відкривається вікно можливостей. Треба діяти рішуче – і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним», - наголосив Зеленський. 

В окупованому Донецьку потужні вибухи

Сьогодні ввечері, 4 липня, у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Мешканці міст вже опублікували наслідки влучання, пишуть місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки «прильотів» в окупованій Макіївці.

Вибухи на Харківщині 

У ніч проти середи, 5 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали. 

Попередньо, працювало ППО. Офіційних коментарів поки що немає. 

До слова, триває 497-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. 

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Теги: вибух Володимир Зеленський МАГАТЕ Запорізька АЕС переговори

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