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Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону: подробиці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону: подробиці
Олексій Резніков і Ллойд Остін
фото з відкритих джерел

Олексій Резніков з Ллойдом Остіном обговорили контрнаступ української армії та подальші кроки у зміцненні Сил оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Обговорили бунт керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в РФ та український контрнаступ. Про це повідомляє Резніков у Twitter.

«Я мав телефонну розмову з моїм другом і колегою Ллойдом Остіном III. Ми говорили про останні події в Росії», - сказав міністр.

Він зауважив, що вони з Остіном згодні з тим, що російська влада слабка і що наразі виведення російських військ з України є найкращим вибором для Кремля.

«Росії було б краще вирішувати власні проблеми», - наголосив Резніков.

Глава Міноборони також повідомив, що під час перемовин було обговорено питання українського контрнаступу.

«Ми також обговорили контрнаступ ЗСУ та подальші кроки у зміцненні наших Сил оборони. Справи рухаються в правильному напрямку. Україна переможе», - підкреслив міністр.

Цього вечора Зеленський також провів телефонну розмову з прем’єром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили спробу заколоту «вагнерівців» у Росії та загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС. 

Зокрема президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. 

Раніше Резніков зауважив, що зараз українські війська не ведуть контрнаступ, а нинішні маневри є «такою собі підготовчою операцією», визнавши, що росіяни побудували «дуже сильні оборонні рубежі».

Теги: Олексій Резніков ПВК Вагнера переговори контрнаступ

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