Держдеп спростував заяви щодо таємних переговорів США з Росією

У Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками РФ

Адміністрація Джо Байдена не санкціонувала та не підтримувала таємні зустрічі, які колишні високопосадовці національної безпеки США проводили з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомляє Reuters.

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За словами джерела, у Білому домі не підтримували зустрічі, які нібито проводились колишніми американськими чиновниками з представниками РФ щодо миру в Україні.

«Адміністрація Байдена не санкціонувала ці дискусії. І як ми неодноразово говорили, нічого про Україну без України», - сказав речник Держдепу.

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Він також зауважив, що США будуть і надалі надавати зброю ЗСУ, щоб українці «могли вести переговори з позиції сили, коли вважатимуть, що час настав».

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що група колишніх високопоставлених чиновників із нацбезпеки США провела таємні переговори з близькими до Кремля відомими росіянами і главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Це розмови нібито проводилися з метою створення основи для майбутніх переговорів про припинення війни РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вже цього тижня можуть оголосити про постачання спірних касетних боєприпасів в Україну. Американські високопосадовці розповіли, що у США почали розглядати запит України на касетні боєприпаси. Це дозволить задовольнити попит на боєприпаси під час контрнаступу проти російських військ.

Як заявляють у США, один касетний боєприпас викидає бомби, які можуть покрити у п’ять разів більшу територію, ніж звичайні боєприпаси.