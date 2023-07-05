Ексголова МЗС назвав умову для зустрічі Путіна та Зеленського

Грищенко: «Путіну доведеться щось зламати всередині себе»

Умови, які висуває Росія для перемовин, – неприйнятні для України. Комунікація між двома президентами може відбутись після того, як країна-агресорка визнає свою поразку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ України (2010–2012) Костянтин Грищенко.

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«Дуже складно уявити таку зустріч через те, що, скільки її не готуй, потрібна основа. Бо як можна готувати те, що категорично не сприймається однією зі сторін? Намагання знайти якесь рішення на самому початку війни стикнулося з тим, що, по суті, Україні не було про що домовлятися з Росією. Бо всі російські вимоги фактично зводилися до припинення існування України як незалежної держави», – розповів Грищенко.

Грищенко наголосив, що наразі ситуація суттєво не змінилась. На думку дипломата, зустріч Путіна та Зеленського можлива після перемоги України.

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«Про якісь перемовини можна буде говорити після перемоги України, але це буде зовсім інша історія. Тоді Росії треба буде визнати, що вона програла, прийняти умови, на які вона сьогодні піти неспроможна, а Путіну доведеться щось зламати всередині себе», – сказав дипломат.

Ексочільник МЗС додав, що історії відомі приклади, коли люди відновлюють спілкування за вимушених обставин. «Люди не хочуть спілкуватися десятиліттями, а потім обставини змушують їх повернутися до домовленостей, хоча вони страшенно цього не хочуть», – підсумував Грищенко.

До слова, Зеленський повідомив, чи готовий до зустрічі з Путіним. Президент наголосив, що Путін уникав контакту з ним протягом двох років, навіть телефонних розмов. На думку Зеленського, диктатору немає чого сказати. До відома, останній раз президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін бачилися на зустрічі лідерів «нормандської четвірки» у Парижі у грудні 2019 року.

Раніше Зеленський озвучив, коли Київ сяде за стіл переговорів із Кремлем.