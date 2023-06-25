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«Вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео)
Пригожин залишає Ростов-на-Дону на позашляховику
фото: Telegram

Бійці ПВК «Вагнер» разом із Пригожиним у повному складі залишили захоплений раніше штаб в Ростові

Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин та його бойовики виїхали зі штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який захопили напередодні. Відповідне відео оприлюднив пропагандистський ресурс «РИА Новости».

«Бійці ПВК «Вагнер» у повному складі залишили штаб ПВО в Ростові-на-Дону», – йдеться у повідомленні.

Як розповів агентству очевидець, сам Пригожин теж залишив штаб ПВО разом із «вагнерівцями».

Агентство також публікує кадри, де нібито показано, що Пригожин залишає штаб у Ростові.

Видання зазначає, що після цього в штабі ПВО відновили пропускний режим.

Раніше повідомлялося, що люди вітають «вагнерівців» як переможців. Містяни проводжають їх криками «Вагнер» – сила!» та оплесками.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін подякував Лукашенку за «виконану роботу».

У Кремлі заявили, що зупиняють кримінальне провадження щодо Євгена Пригожина, «ПВК Вагнера», а сам Пригожин поїде до Білорусі. 

Теги: ПВК Вагнера переговори Євген Пригожин

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