Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
МЗС Ізраїлю рекомендує утриматися паломникам від поїздок до України під час війни
Ізраїльські поліцейські прибули до Умані, щоб забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
«Представники ізраїльської поліції прибули до Умані, щоб допомогти українським колегам забезпечити безпеку паломників під час Рош га-Шана», – йдеться у заяві.
За словами посла, цього року в Умані очікується понад 30 тис. паломників з Ізраїлю. Він нагадав, що МЗС Ізраїлю рекомендує утриматися від поїздок до України під час війни.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.
Раніше міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій.
Також 23 вересня запрацював в Умані особливий режим в’їзду, виїзду, а також пересування містом.
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