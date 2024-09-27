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Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
Умань очікує прибуття понад 30 тис. паломників
фото: Ambassador Brodsky

МЗС Ізраїлю рекомендує утриматися паломникам від поїздок до України під час війни

Ізраїльські поліцейські прибули до Умані, щоб забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

«Представники ізраїльської поліції прибули до Умані, щоб допомогти українським колегам забезпечити безпеку паломників під час Рош га-Шана», – йдеться у заяві.

Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані фото 1
фото: Михайло Бродський

За словами посла, цього року в Умані очікується понад 30 тис. паломників з Ізраїлю. Він нагадав, що МЗС Ізраїлю рекомендує утриматися від поїздок до України під час війни.

Щорічно десятки тисяч євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив наприкінці XVIII – початку XIX століття. Паломництво присвячене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають із 2 до 4 жовтня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.

Раніше міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Також 23 вересня запрацював в Умані особливий режим в’їзду, виїзду, а також пересування містом.

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Теги: Ізраїль Україна хасиди Рош ха-Шана єврейський Новий рік Умань посол Михайло Бродський

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