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Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Острів Зміїний є важливим форпостом в морі
фото з відкритих джерел

Острів Зміїний у Чорному морі був і залишається надійним форпостом для захисту цивільного судноплавства

Прикордонники на відео показали, як сьогодні виглядає острів із якого відправили в «далеке плавання» флагман Чорноморського флоту РФ «Москву». Відео опублікували на сайті Держприкордонслужби.

Спецпризначенці Держприкордонслужби спільно з підрозділами Головного управління розвідки патрулюють акваторію Чорного моря біля острова Зміїний. Також вони забезпечують безпечне пересування цивільних суден по морю та прикривають від російських атак важливі морські маршрути.

Зокрема, не дають наблизитись авіації та військовим судам ворога до українського узбережжя.

«Сьогодні острів Зміїний – справжній форпост у Чорному морі», – додають прикордонники.

Зміїний під час російсько-української війни

На початку війни, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, острів Зміїний захопили росіяни. Крейсер «Москва» впритул наблизився до берегів острова, а окупанти пропонували українським захисникам здатися. Крилатою стала відповідь воїна ДПСУ на цю пропозицію, вона стала легендарною і популярною в народі.

Контроль над островом Зміїний Україна повернула в липні 2022 року в результаті складної спецоперації.

Росіяни і надалі обстрілюють острів із ракет різного типу. 10 вересня, російські війська випустили керовану авіаційну ракету Х-31 в напрямку острова Зміїний. Наступного дня, 11 вересня, росіяни продовжили атаки на Зміїний, випустивши шість протирадіолокаційних ракет Х-31П з акваторії Чорного моря. А вже 12 вересня, стратегічна авіація РФ завдала удару крилатими ракетами Х-22, уразивши цивільне судно в Чорному морі, яке перевозило зерно до Єгипту.

13 та 14 вересня атаки посилились. Регіону загрожували безпілотники та балістичні ракети "Іскандер-М" з касетними бойовими частинами.

Нагадаємо, у другу річницю звільнення острова Зміїний спецпризначенці нагадали, яке стратегічне значення мала деокупація острова. 

До слова, керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк заявила, що обстрілом острова Зміїний Росія намагається продемонструвати свою присутність в Чорному морі. 

Нагадаємо, уночі 24 серпня 2024 року російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22. 

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Теги: прикордонники росія окупанти Україна звільнення Москва відео росіяни

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