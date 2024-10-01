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Хасиди в Умані вже активно святкують Рош Га-Шана, хоча свято 2 жовтня

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Хасиди в Умані вже активно святкують Рош Га-Шана, хоча свято 2 жовтня
Хасииди в Умані вже святкують
фото з відкритих джерел

Хасиди приїхали в Умань, щоб відсвяткувати єврейський Новий рік

Попри те, що до єврейського нового року Рош Га-Шана ще залишилась доба, тисячі євреїв вже зібрались в українському місті Умань. Щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. 

Традиція збиратись саме тут існує з кінця XVIII століття і щороку приваблює паломників з усього світу, насамперед з Ізраїлю, США та Європи.

Цьогоріч, за інформацією місцевої влади, вже тисячі паломників прибули до Умані для підготовки до святкувань. Рош Га-Шана, який розпочнеться з заходом сонця завтра, є одним з найважливіших свят в єврейському календарі. Це перший день єврейського нового року, що припадає на 1-2 тишрея за єврейським календарем. Святкування включає молитви, обрядову трапезу та особливі традиції, серед яких – звук шофара (ритуального баранячого рогу), споживання яблук з медом як символу солодкого нового року та молитви біля водойм для спокутування гріхів.

Кульмінаційний момент для хасидів в Умані – молитва на могилі цадика Нахмана, де вважається, що їхні молитви мають особливу силу. Святкування триває кілька днів і супроводжується як релігійними обрядами, так і веселощами, оскільки Рош Га-Шана символізує новий початок і надію на благословення на прийдешній рік.

Місцева влада та правоохоронні органи забезпечують безпеку та координацію дій, аби святкування пройшли безпечно для всіх учасників та місцевого населення.

Напередодні стало відомо, що до Умані, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош га-Шана біля могили свого духовного наставника рабі Нахмана, з'їжджаються паломники-хасиди. Вони зустрічатимуть 5785 рік від створення світу. 

До слова, з понеділка, 23 вересня, у місті Умань посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош ха-Шана. Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

До слова, ізраїльські туристичні агенції розглядають можливість організації поїздок до України через аеропорти Румунії та Польщі після того, як Молдова заборонила хасидам проїзд в Україну через свою територію

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Теги: місцева влада хасиди Умань влада традиції населення свято

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