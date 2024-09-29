Хасиди з’їжджаються до Умані на святкування юдейського нового року

Місто готується прийняти 50 тисяч паломників

До Умані, аби відсвяткувати юдейський новий рік Рош га-Шана біля могили свого духовного наставника рабі Нахмана, з'їжджаються паломники-хасиди. Вони зустрічатимуть 5785 рік від створення світу. Святкуватимуть з вечора 2 жовтня та закінчать 4. Станом на 27 вересня приїхали близько пʼяти тисяч хасидів, розповіла «Суспільному» директорка доброчинного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька.

Як зазначив перший заступник міського голови Олег Ганіч, місто готується прийняти 50 тисяч паломників. Нині усі відповідні служби працюють у посиленому режимі.

«Нині організовуються блокпости по периметру місця, де буде проходити святкування Рош га-Шана. Це облаштування блокпостами, блоками для нацполіції, для відповідних служб, для того, щоб забезпечити правопорядок на території цього святкування».

Раніше повідомлялося, що ізраїльські поліцейські прибули до Умані, щоб забезпечити безпеку під час святкування Рош га-Шана.

Щорічно десятки тисяч євреїв, які сповідують одну з течій іудаїзму – хасидизм, здійснюють прощу до Умані, де розташована могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, який жив наприкінці XVIII – початку XIX століття. Паломництво присвячене до святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який цього року відзначають із 2 до 4 жовтня. Хасиди вважають, що якщо вони зустрінуть Рош га-Шана біля могили цадика Нахмана, то наступний рік буде дуже щасливим для них.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України закликало хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана через військову агресію Росії. У разі приїзду паломники мають враховувати обмеження воєнного стану та можливі ускладнення перебування.

Раніше міська голова Умані Ірина Плетньова підтвердила готовність міста прийняти паломників. Вона зазначила, що забезпечено належний санітарний стан та розроблено план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Також 23 вересня запрацював в Умані особливий режим в’їзду, виїзду, а також пересування містом.