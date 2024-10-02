До Умані прибули понад 30 тисяч хасидів

Більше 14 тисяч охочих прочан не змогли дістатися міста

Станом на ранок середи, 2 жовтня, понад 30 тисяч паломників прибули до Умані Черкаської області для святкування Рош га-Шана. Про це повідомила Обʼєднана єврейська община України.

«Більше 14 тисяч охочих прочан-хасидів не змогли дістатися Умані. Частина з них – через учорашній масований обстріл Ізраїлю Іраном та закриття повітряного простору та скасування авіарейсів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 23 вересня в Умані запроваджені посилені заходи безпеки у зв'язку з паломництвом хасидів під час святкування Рош ха-Шана.

Як відомо, щороку Умань стає місцем паломництва для хасидів, які приїжджають на могилу цадика Нахмана – засновника брацлавського хасидизму. Традиція збиратись саме тут існує з кінця XVIII століття і щороку приваблює паломників з усього світу, насамперед з Ізраїлю, США та Європи.

Рош Га-Шана, який розпочнеться 2 жовтня з заходом сонця, є одним із найважливіших свят в єврейському календарі. Це перший день єврейського нового року, що припадає на 1-2 тишрея за єврейським календарем. Святкування включає молитви, обрядову трапезу та особливі традиції, серед яких – звук шофара (ритуального баранячого рогу), споживання яблук з медом як символу солодкого нового року та молитви біля водойм для спокутування гріхів.

Кульмінаційний момент для хасидів в Умані – молитва на могилі цадика Нахмана, де вважається, що їхні молитви мають особливу силу. Святкування триває кілька днів і супроводжується як релігійними обрядами, так і веселощами, оскільки Рош Га-Шана символізує новий початок і надію на благословення на прийдешній рік.

Місцева влада та правоохоронні органи забезпечують безпеку та координацію дій, аби святкування пройшли безпечно для всіх учасників та місцевого населення.