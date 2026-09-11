Рош га-Шана 2026: дата єврейського Нового року, традиції, заборони та привітання

Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду

У 2026 році Рош га-Шана розпочнеться ввечері 11 вересня. Перший день свята припаде на Шабат, тому деякі традиції матимуть особливості

Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який у 2026 році розпочнеться із заходом сонця у п'ятницю, 11 вересня, і завершиться ввечері в неділю, 13 вересня. Свято припадає на 1–2 тишрея 5787 року за єврейським календарем.

Це одне з головних свят юдейського календаря, пов'язане не лише з початком нового року, а й із молитвою, духовним переосмисленням та надією на добрий рік. Рош га-Шана відкриває Десять днів покаяння, які завершуються Йом-Кіпуром – Днем спокути.

«Главком» розповідає про традиції святкування, заборони у святкові дні і чому єврейський Новий рік відзначають восени.

Коли Рош га-Шана у 2026 році

У 2026 році Рош га-Шана відзначатимуть з вечора 11 вересня до вечора 13 вересня:

11 вересня, п'ятниця – початок свята після заходу сонця;

– початок свята після заходу сонця; 12 вересня, субота – перший день Рош га-Шана, який припадає на Шабат;

– перший день Рош га-Шана, який припадає на Шабат; 13 вересня, неділя – другий день свята;

– другий день свята; вечір 13 вересня – завершення Рош га-Шана.

За єврейським календарем це 1–2 тишрея 5787 року.

Важлива особливість Рош га-Шана 2026 року полягає в тому, що його перший день припадає на Шабат. Через це деякі традиційні обряди проводять за особливими правилами.

Що означає Рош га-Шана

Рош га-Шана, або єврейський Новий рік – це не тільки день створення світу, а й день суду. Тобто, в день народження світу Бог судить цей світ. Головне завдання людини в ці святкові дні – згадати про все, що трапилося за рік, дослухатися до голосу совісті, зізнатися собі у всіх своїх недобрих вчинках і щиро в них покаятися.

Святом Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і каяття, званих «Днями трепету». Їх кульмінацією стає наступне свято – Йом-Кіпур – день примирення. Вважається, що на початку цього періоду Бог сидить на престолі справедливого судді й уважно оцінює вчинки всіх людей. Але потім Бог «пересідає» на престол милосердя і дає людям ще один шанс виправитися.

Перед Богом у цей час відкриті три книги. У першій записані імена праведників, чиї добрі справи переважують злі. Друга книга містить імена грішників, тих, хто частіше робив недобрі вчинки. І, нарешті, у третій книзі, тій, що лежить посередині, записані імена більшості людей. Вони не праведники, але й не запеклі грішники. Чаші їхніх терезів із добрими і злими вчинками перебувають, так би мовити, у рівновазі. Саме у цих людей є шанс виправити свою долю щирим покаянням.

Таким чином, єврейський Новий рік – це і початок людської історії, і Божий суд, і можливість оновити стосунки з Богом, зробити «перезавантаження».

Традиції Рош га-Шана

Найяскравішою подією свята є сурмування в шофар - баранячий ріг фото: East News

Одним із головних символів свята є шофар – музичний інструмент, виготовлений переважно з баранячого рогу. Його звук є важливою частиною святкової молитви та нагадує про духовне пробудження, покаяння і необхідність замислитися над своїми вчинками.

Зазвичай у Рош га-Шана в синагогах сурмлять у шофар в обидва дні свята. Але у 2026 році перший день Рош га-Шана припадає на Шабат – суботу, 12 вересня, тому цього дня шофар не сурмитимуть. Традиційне звучання шофара відбудеться другого дня свята – 13 вересня.

Ще одна відома традиція – ташліх. Під час цього обряду люди приходять до водойми і читають молитви, символічно «відкидаючи» гріхи та помилки минулого року.

У 2026 році через Шабат у перший день Рош га-Шана ташліх перенесуть на неділю, 13 вересня.

Також у святкові дні запалюють свічки, читають спеціальні молитви та збираються за святковим столом із родиною і близькими.

Традиційно на святі Рош га-Шана їдять круглий хліб халу фото з відкритих джерел

Які частування подають на єврейський новий рік:

яблука з медом – ним починають трапезу одразу після хали, вірячи, що такий почин зробить рік солодким і щасливим;

голову (рибну або баранячу) – щоб весь рік бути «на чолі»;

рибу як символ родючості;

моркву, нарізану кружальцями як символ багатства, оскільки вона нагадує монети;

круглу солодку халу з родзинками – щоб рік видався здоровим і повним достатку;

овочі та фрукти, закликаючи гарний урожай.

Як привітати з Рош га-Шана

Традиційне привітання з Рош га-Шана – «Шана това уметука!», що означає «Доброго і солодкого року!».

Також можна побажати:

«Шана това! Бажаю доброго, мирного та щасливого року».

«Нехай новий рік принесе здоров'я, добробут, любов і злагоду».

«Бажаю солодкого року, родинного тепла та здійснення добрих задумів».

Ще одне традиційне побажання – «Лешана това тікатеву ветіхатем», тобто побажання бути записаними й скріпленими печаткою на добрий рік.

Заборони під час святкування єврейського Нового року

У цей день заборонено працювати. Також не слід вживати кислі, гіркі та гострі страви.

Горіхи не їдять, адже числове значення слова «горіх» на івриті дорівнює числовому значенню слова «гріх».

Чому хасиди їдуть на Рош га-Шана в Умань?

Одним із найвідоміших місць святкування Рош га-Шана за межами Ізраїлю є Умань на Черкащині. Щороку сюди приїжджають брацлавські хасиди, щоб зустріти єврейський Новий рік біля могили рабі Нахмана – засновника брацлавського напряму хасидизму.

У 2026 році місто готується до приїзду десятків тисяч паломників. Через проведення Рош га-Шана та міркування безпеки з 4 до 17 вересня в Умані діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування. На окремих напрямках в'їзд транспорту обмежать, а на інших працюватиме посилений контрольно-пропускний режим.

Також у районі паломництва діятимуть додаткові обмеження щодо продажу алкоголю, піротехніки, ножів та інших колючо-ріжучих предметів, пневматичної зброї та предметів, які її імітують.

3 вересня Державний департамент США окремо застеріг американських громадян від поїздок до Умані на цьогорічне паломництво через безпекову ситуацію.

Таким чином, у 2026 році святкування Рош га-Шана в Умані відбуватиметься в умовах посилених заходів безпеки.

Привітання у прозі та листівках

Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

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З Рош га-Шана! Нехай ваше серце наповниться радістю, а дім – теплом і любов'ю. Бажаю, щоб цей новий рік приніс лише добрі новини та натхнення для нових звершень.

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У світле свято Рош га-Шана надсилаю свої щирі побажання миру, щастя та любові. Нехай звук шофара принесе із собою полегшення, забираючи всі негаразди та тривоги.

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Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю, щоб всі труднощі залишилися в минулому. Нехай це свято буде таким же солодким, як мед. Бажаю, щоб душа знайшла розраду у виправленні своїх помилок, а серце сповнилося новими надіями. Нехай Господь подарує щасливий і успішний рік!

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Нехай Рош га-Шана дарує вам великий успіх, непохитну удачу та любов, щастя й добробут. Хай ваші молитви будуть почуті, і здійсниться все, про що ви мріяли. Нехай ваше життя буде сповнене милосердям, добротою та справедливістю. І нехай хала та медові яблука будуть особливо смачними в це свято.