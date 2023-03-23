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Львівський суд викликає Медведчука

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Львівський суд викликає Медведчука
Віктор Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду
фото з сайту СБУ

Після обміну на захисників «Азовсталі» кум Путіна став медійним обличчям пропагандистських росЗМІ

Личаківський районний суд Львова розмістив повістку про виклик колишнього народного депутата, а нині обвинуваченого Віктора Медведчука. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення, яке опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 23 березня.

Кума Путіна хочуть бачити у Львові на підготовчому судовому засіданні, яке заплановано щонайменше на вісім днів квітня. Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду.

Головуючий суддя попередив: якщо обвинувачений проігнорує виклик, то справа слухатиметься без його участі.

Львівський суд викликає Медведчука фото 1
скріншот із газети «Урядовий кур’єр»

Нагадаємо, що 20 вересня 2022 року Личаківський районний суд Львова звільнив з-під варти Віктора Медведчука. З відповідним клопотанням до суду звернувся виконувач обов’язків генерального прокурора. У документі було зазначено, що є рішення уповноваженого органу про передачу Віктора Медведчука для обміну як військовополоненого. Запит на колишнього українського політика дала Росія. Його обміняли на дві сотні українських воїнів.

Після передачі Медведчука Росії він узявся вести активну пропагандистську діяльність. Зокрема, у російських ЗМІ вийшла серія публікацій кума Путіна, в яких по суті простежується відбілювання військової агресії Росії проти України.

Крім цього, екснардеп активно роздає коментарі росЗМІ щодо подій в Україні. Зокрема, перипетії довкола Києво-Печерської лаври назвав рейдерським захопленням; закликав до об’єднання українців, які не підтримують президента Зеленського, аргументуючи тим, що буцімто існує «інша Україна».

Як повідомляв «Главком», за даними контррозвідки СБУ, Віктор Медведчук та члени його родини купували рухоме і нерухоме майно за гроші, отримані злочинним шляхом. Вказані кошти (не менше ніж $1 млрд) надали представники спецслужб Росії (ФСБ) на підготовку до війни.  

Як відомо, 12 квітня 2022 року СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також правоохоронці вилучили та передали у користування Збройним силам України гелікоптер та літак, якими користувалася родина нардепа, підозрюваного у держзраді, Віктора Медведчука.

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Теги: росія Віктор Медведчук суд війна державна зрада

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