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Кому дозволено проходити військову службу за місцем проживання: відповідь адвоката (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Кому дозволено проходити військову службу за місцем проживання: відповідь адвоката (відео)
фото ілюстративне

Можна подати рапорт з проханням про переведення на службу за місцем проживання, якщо ви належите до однієї з перерахованих ним категорій

 

Деякі мобілізовані українці мають право проходити військову службу за місцем свого проживання. Адвокат Ростислав Кравець у своєму YouTube-каналі детально пояснив, про які ж категорії військовозобов'язаних йдеться.

Право на службу за місцем проживання передбачено законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізаційний обов'язок», а саме ст. 23.

Кому дозволено проходити військову службу за місцем проживання:

  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

  • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

  • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

  • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

  • які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

  • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Між іншим, як повідомлялося раніше, стало відомо яку кількість осіб з однієї родини можуть мобілізувати під час набору на військову службу.

Теги: відео адвокат Україна мобілізація війна

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