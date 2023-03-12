Рада хоче збільшити військові видатки на рекордну суму

До бюджету України на 2023 рік буде включено додаткові 500 млрд грн у рамках військових видатків

Верховна Рада планує змінити бюджет на 2023 рік, збільшивши військові видатки на 500 млрд гривень. Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

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«Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн.Так, це не помилка, збільшення на 500+ млрд грн», – написав він.

Нардеп зазначив, що збільшення військових видатків на 500 млрд гривень є найбільшими за всю історію України.

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За словами першого заступника голови комітету, прийняття змін у парламенті планується вже цього тижня.

При цьому, раніше ЗМІ повідомляли, що закладені в законі про держбюджет обсяги фінансування армії не остаточні і мають покрити потреби Сил оборони в першій половині року. Після цього уряд буде вносити зміни до кошторису, як робив це у 2022 році.

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав повернути скасовані доплати військовим.