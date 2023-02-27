США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак

Уже на початку березня США направлять в Україну третій транш допомоги енергетичному сектору

Сполучені Штати Америки захоплюються швидкістю, з якою українці ремонтують пошкоджені внаслідок ударів РФ енергомережі і освоюють нове надане обладнання. Про це заявила міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм в інтерв'ю «Голосу Америки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гренголм зазначила, що вже на початку березня США направлять в Україну третій транш допомоги енергетичному сектору у вигляді обладнання.

«Нас вражає, як швидко українці застосовують те, що ми надсилаємо, щоб відновити роботу енергосистеми якомога швидше. Стійкість та швидке виконання завдань тими, хто працює над відновленням електромереж, захоплюють дух», – додала міністр енергетики США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, США нададуть $125 млн допомоги для української енергетики. Новий пакет передбачає закупівлю високовольтних автотрансформаторів, мобільних газових турбін для підтримки основних комунальних послуг та обладнання для ремонту розподільчих підстанцій.