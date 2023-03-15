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Після скандалу з картоплею та яблуками Міноборони створило новий департамент

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Після скандалу з картоплею та яблуками Міноборони створило новий департамент
Виконувачем обов'язків директора Департаменту буде Сергій Степанян
фото: з відкритих джерел

Міністерство анонсувало, що незабаром буде оголошено про вакантні посади до нового підрозділу

Після низки продовольчих скандалів Міністерство оборони України створило Департамент з питань запобігання корупції, куди закликає звертатися громадськість у разі виявлення зловживань чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Як зазначається, Департамент був створений з антикорупційного підрозділу Міноборони, розширивши штат. Міністерство анонсувало, що незабаром буде оголошено про вакантні посади до цього підрозділу.

Виконувач обов'язків директора Департаменту Сергій Степанян заявив, що ключова мета департаменту – реалізувати принцип нульової толерантності до корупції.

«Загалом, закликаю усіх – військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів й активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію», – сказав Степанян.

Раніше повідомллося, що Міністерство оборони до скандалу довкола цін на продукти для військових збиралось купувати картоплю в одного з постачальників – у кілька разів дорожче, ніж той купував сам. У контракті, укладеному Міністерством оборони на постачання продуктів військовим у 2023 році із ТОВ «Гарна справа», ціна за кілограм картоплі становить 27 гривень з ПДВ, у той час як у накладній – відповідна 22,5 грн без ПДВ. Також відомо, що компанія, яка фігурувала у скандалі з продажем яєць Мінобороні по 17 грн, продала відомству яблука по 51 грн за кілограм.

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Теги: Міноборони бізнес продукти

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