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Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки: РНБО відреагувала на вкид

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонної Рижівки: РНБО відреагувала на вкид
Активних дій в прикордонні Сумщини наразі немає
фото: з відкритих джерел

Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки

У прикордонні Сумської області наразі немає активних дій, окупанти намагалися випробувати оборону в напрямку Рижівкі, але українські бійці завдали по ньому вогневого ураження. Про це повідомив керівник «Центру протидії дезінформації» при РНБО Андрій Коваленко.

«Сумська область. Станом на зараз – це не початок того ж, що було у Харківській області. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження», – заявив Коваленко.

Як відзначив керівник «Центру протидії дезінформації», вкид голови Чечні Рамзана Кадирова був ставкою на інформаційну компоненту.

«Порівнювати ситуацію з Харківською областю станом на 08:00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні – так», – додав він.

Вчора, 9 червня, Кадиров заявив, що його терористи нібито захопили прикордонне село Рижівка у Сумській області. Як пояснили аналітики DeepState, насправді населений пункт фактично перебуває у «сірій зоні» й туди вже заходили російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ба більше, ситуація в селі не змінювалась від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Згодом голова Білопільської громади Юрій Зарко спростував цю інформацію, заявивши у коментарі «Суспільному», що у Рижівці на Сумщині немає російських військ.

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Теги: окупанти РНБО Рамзан Кадиров

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