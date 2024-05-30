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ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня
Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі
фото з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених

Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу, ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави, головний аграрний виш країни обрав нового ректора, розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму. «Главком» склав добірку новин 29 травня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі 

У ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє  Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. Також у Генштабі розповіли, що об'єкт прикривали «сучасні» російські засоби ППО – «Панцир», «Тор», «Тріумф». Однак, ракети, які стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали «новітній» протиповітряний щит загарбників.

Росія зупинила обмін військовополонених для розхитування ситуації в Україні – ISW

Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.

Також призначена Кремлем уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні «надуманих вимог», які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців, і заявила, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста  у справах військовополонених.

Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави

Суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 140 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Працівники Бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Головний аграрний виш країни обрав нового ректора

До обрання ректором Ткачук обіймав посаду проректора НУБІП з науково-педагогічної діяльності, міжнародної діяльності та розвитку
До обрання ректором Ткачук обіймав посаду проректора НУБІП з науково-педагогічної діяльності, міжнародної діяльності та розвитку
фото з відкритих джерел

Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) отримав нового ректора. Ним став Вадим Ткачук. Про це повідомив голова наглядової ради НУБіП Микола Томенко у Facebook. 

Він зазначив, що із 94,7% виборців за Вадима Ткачука проголосували 83,3%, за Василя Стрільця – 6,7%, проти обох кандидатів – 3%.

Вадим Ткачук є доктором економічних наук, професором. До свого обрання ректором НУБІП він був проректором із міжнародної діяльності та розвитку цього університету. 

Служба безпеки разом з ФБР провели спецоперацію у восьми країнах Євросоюзу

Служба безпеки України разом з Федеральним бюро розслідувань та партнерами з ЄС провели масштабну операцію під час якої викрили міжнародну групу хакерів. Про це повідомляє СБУ.

Операція була проведена у восьми країнах Європи, де вдалося викрити понад 30 учасників транснаціональних хакерських угруповань.

Згідно з даними розслідування, затримані зламували мережі відомих компаній, а потім продавали доступ до цих мереж іншим хакерам. 

Розвідка підтвердила знищення чотирьох катерів окупантів у Криму 

Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
скріншот з відео

Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Group 13» за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад Росії в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у повідомленні розвідки.

«З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема – літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8», – пише пресслужба розвідки.

Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім нічого не завадило спецпризначенцям розвідки успішно виконати бойове завдання.

Згодом у розвідці уточнили, що українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше.

Рівно десять років тому мародери рознесли «Метро»: знакові фото з Донецька

Місцеві жителі почали тягнути все з «Метро» після початку боїв за Донецький аеропорт наприкінці травня 2014 року
Місцеві жителі почали тягнути все з «Метро» після початку боїв за Донецький аеропорт наприкінці травня 2014 року
фото: 62.ua

Рівно десять років тому у Донецьку відбувалося «народне розграбування» гіпермаркету «Метро», який знаходиться на території аеропорту.

На фото, опублікованих десять років тому виданням 62.ua, центр був вже на три чверті порожнім. Відділи побутової техніки, одягу та елітного алкоголю вже були повністю вичищені. Мародери розпивали спиртні напої, не відходячи далеко від гіпермаркету – узбіччя дороги до «Метро» всіяне порожніми пляшками.

Деякі мародери навіть не могли самостійно вибратися з центру через алкогольну інтоксикацію і практично жили в розграбованому гіпермаркеті. Потягнути щось з «Метро» приходили не тільки дорослі, а й діти – їх не зупиняли навіть періодичні звуки пострілів. Розграбування гіпермаркета розпочалося після початку боїв за Донецький аеропорт. 

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Теги: окупанти війна Україна

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ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня
ЗСУ вдарили по Керченській поромній переправі, призупинення обміну полоненими. Головне за 30 травня
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