Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

особового складу‒ близько 489870 (+1410) осіб,

танків ‒ 7547 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,

артилерійських систем – 12603 (+38) од,

РСЗВ – 1071 (+1) од,

засоби ППО ‒ 800 (+2) од,

літаків – 353 (+2) од,

гелікоптерів – 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒- 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2069 (+7)

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі кораблі окупантів відсутні;

в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. На Харківщині продовжується оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, Росія буде атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два.