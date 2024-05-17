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Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:

  • особового складу‒ близько 489870 (+1410) осіб,
  • танків ‒ 7547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14552 (+14) од,
  • артилерійських систем  – 12603 (+38) од,
  • РСЗВ  – 1071 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 800 (+2) од,
  • літаків  – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів – 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10073 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни ‒- 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2069 (+7)
Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 17 травня:

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі кораблі окупантів відсутні;
  • в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. На Харківщині продовжується оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, Росія буде атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два. 

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Теги: окупанти війна Генштаб корабель втрати

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