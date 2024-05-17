Втрати ворога станом на 17 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1410 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 17 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 травня втратила:
- особового складу‒ близько 489870 (+1410) осіб,
- танків ‒ 7547 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,
- артилерійських систем – 12603 (+38) од,
- РСЗВ – 1071 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 800 (+2) од,
- літаків – 353 (+2) од,
- гелікоптерів – 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒- 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2069 (+7)
Активність флоту окупантів станом на 17 травня:
- в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі кораблі окупантів відсутні;
- в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нині триває 814-й день повномасштабної війни в Україні. На Харківщині продовжується оборона українських територій. Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, військового експерта Владислава Селезньова, Росія буде атакувати на різних ділянках фронту ще приблизно тиждень або два.
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