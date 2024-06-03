Сили оборони уразили військові об'єкти у двох областях Росії – ISW

Аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що українські сили використовували під час ударів по РФ західну зброю

Українські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню по Шебекіно Білгородської області

Українські військові вірогідно уразили військові об'єкти у російських Білгородській та Курській областях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони завдали ударів по російських військових об'єктах у Білгородській та Курській областях 1 та 2 червня. Йдеться про колону російської техніки, яка могла складати 18 одиниць, в Суджі Курської області (приблизно 5 км від українського кордону).

Натомість 2 червня російські офіційні особи заявили, що українські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню по Шебекіно Білгородської області, в результаті чого загинув заступник голови Корочанського району Ігор Нечипоренко та було поранено кількох районних і селищних голів. ISW зазначає, що українські війська також могли завдати удару по російській базі постачання в промисловому районі Шебекіно.

Проте аналітики не знайшли жодних доказів того, що українські сили використовували під час цих ударів зброю, надану Заходом.

Українські війська завдали ударів по російських військових об'єктах у Білгородській та Курській областях мапа: ISW

Нагадаємо, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано колону російських вантажівок «Урал», пофарбованих у кольори, які зазвичай використовуються як камуфляж у пустелі.

До слова, російські війська вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.