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Сили оборони уразили військові об'єкти у двох областях Росії – ISW

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони уразили військові об'єкти у двох областях Росії – ISW
Аналітики ISW не знайшли жодних доказів того, що українські сили використовували під час ударів по РФ західну зброю
фото з відкритих джерел

Українські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню по Шебекіно Білгородської області

Українські військові вірогідно уразили військові об'єкти у російських Білгородській та Курській областях. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сили оборони завдали ударів по російських військових об'єктах у Білгородській та Курській областях 1 та 2 червня. Йдеться про колону російської техніки, яка могла складати 18 одиниць, в Суджі Курської області (приблизно 5 км від українського кордону).

Натомість 2 червня російські офіційні особи заявили, що українські війська завдали удару реактивною системою залпового вогню по Шебекіно Білгородської області, в результаті чого загинув заступник голови Корочанського району Ігор Нечипоренко та було поранено кількох районних і селищних голів. ISW зазначає, що українські війська також могли завдати удару по російській базі постачання в промисловому районі Шебекіно.

Проте аналітики не знайшли жодних доказів того, що українські сили використовували під час цих ударів зброю, надану Заходом.

Українські війська завдали ударів по російських військових об'єктах у Білгородській та Курській областях
Українські війська завдали ударів по російських військових об'єктах у Білгородській та Курській областях
мапа: ISW

Нагадаємо, Велика Британія та Франція, які постачають Україні крилаті ракети Storm Shadow прямо не обмежили їх використання. Їхній радіус дії може досягати 250 км.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано колону російських вантажівок «Урал», пофарбованих у кольори, які зазвичай використовуються як камуфляж у пустелі.

До слова, російські війська вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.

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Теги: війна росія ЗСУ окупанти Білгород

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