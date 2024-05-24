Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію

Андрій Демченко: «Попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській»

Російські загарбники можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області», – сказав речник.

Демченко зазначив, що провокації росіян спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

При цьому речник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

«Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації», – наголосив він.

Також Демченко повідомив, що на Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться.