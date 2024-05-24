Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
ЗСУ готові до будь-якої ситуації на Сумщині
фото ілюстративне

Андрій Демченко: «Попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській»

Російські загарбники можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Звісно, варто очікувати і бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому з напрямків, включаючи напрямок Сум. За прикладом того, що росіяни зробили у Харківській області, по напрямку населеного пункту Липки, Вовчанськ, таку ж саму ситуацію росіяни можуть розвернути у по напрямку Сумської області», – сказав речник.

Демченко зазначив, що провокації росіян спрямовані на те, щоб розтягнути українські сили на фронті. Проте, за його словами, поки росіяни не готують наступ у Сумській області.

При цьому речник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повинні бути готовими до будь-якої ситуації.

«Станом на зараз ми не фіксуємо, що у росіян достатньо сил для того, щоб досягти якоїсь своєї стратегічної цілі, для того, щоб просунутися вглиб території України. Це і по техніці, і по особовому складу. Звісно, що сили ворога можуть переважати наші сили. Тому, попри те, що у росіян недостатньо своїх потужностей, вони можуть створити таке саме, як по напрямку Харківської області, і по Сумській. Ми маємо бути готовими до будь-якої ситуації», – наголосив він.

Також Демченко повідомив, що на Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться.

Теги: Сумщина наступ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку повномасштабного вторгнення, Василь Прокопенко став на захист Батьківщини та був офіцером Запорізької бригади тероборони.
«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка
Вчора, 09:00
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що слід підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно
Прем'єрка Естонії пояснила, чому Україна отримує недостатньо підтримки з боку партнерів
19 травня, 01:02
Сєрдючка образила своїх глядачів
«Всьо харашо»? Мережа в шоці від російських співів Вєрки Сердючки
18 травня, 11:37
Прикордонне місто Вовчанськ є предметом битви між російськими та українськими силами
Харківщину атакувало нове угруповання армії окупантів – британська розвідка
14 травня, 11:59
Євгеній брав участь у боях на Луганщині, Чернігівщині, Донеччині, у Запорізькій області
Після закінчення університету пішов добровольцем на війну. Згадаймо Євгенія Белкіна з Ужгорода
11 травня, 09:00
За попередніми даними, ворог здійснивпо Чугуєву комбіновану атаку
Ракетний удар по Чугуєву: пошкоджено вокзал, є постраждалі (фото)
3 травня, 21:37
Приєднання України до НАТО невідворотне – просто воно поки що не вчасне
Що визначатиме час приєднання України до НАТО
30 квiтня, 13:57
ЗСУ зберігають можливість уповільнювати просування РФ
ISW проаналізував, чи допоможе росіянам відхід ЗСУ з позицій поблизу Авдіївки
29 квiтня, 06:56
Сполучені Штати Америки таємно передали Україні далекобійні ракети Atacms
Пентагон повідомив, по яких цілях битиме Україна ракетами Atacms – ЗМІ
25 квiтня, 21:33

Події в Україні

Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли
Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли
На Закарпатті у приміщенні військкомату помер мобілізований
На Закарпатті у приміщенні військкомату помер мобілізований
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
«Форум російської опозиції» у Львові: розвідка пояснила, чому Буданов підтримав захід
У Києві та низці областей тривога тривала менше 30 хв
У Києві та низці областей тривога тривала менше 30 хв
Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Наступ на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Туреччина знайшла, ким замінити українських туристів
54K
Прорив на Харківщині: хто винен? ДБР взялося за 28 командирів
40K
Путін подарував королю Бахрейну такий же подарунок, як і Кім Чен Ину
34K
Путін вигадав, як помститися США за конфіскацію російських активів
8473
Пєсков влаштував істерику через заборону в’їзду росіян до Норвегії
6101
Відомого батюшку Московської церкви, який прямував за кордон, зсадили з поїзда

Новини

Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
Вчора, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
Вчора, 17:16
Заборона на переміщення транспорту створить величезне навантаження на бізнес – експерт
Вчора, 14:31
Звіт SCM: Ахметов спрямував 9 млрд грн на військові і гуманітарні цілі
Вчора, 13:52
Збиття ворожого Су-25, Блінкен зробив заяву про удари західною зброєю по РФ: головне за ніч
Вчора, 06:43

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua