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Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі: ВМС повідомили про особливість судна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі: ВМС повідомили про особливість судна
Однією з особливостей корабля «Аскольд» є наявність морського типу «Панцира С-1»
фото ілюстративне

«Аскольд» обладнаний технологією «стелс». Він мав вісім шахт для запуску крилатих ракет

Атакований в окупованій Керчі російський ракетоносій «Аскольд» – найсвіжіший корабель проєкту «Каракурт» із технологією «стелс». Судно ще не було взяте до складу флоту. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, атакований у Криму корабель «Аскольд» навіть не був ще взятий до складу Чорноморського флоту Росії. Це надновий корабель серії «Каракурт».

«Один з них вам вже знайомий – це «Циклон», який було взято до складу (флоту РФ – «Главком») менше пів року тому. Ще два кораблі були недобудовані – «Амур» і «Аскольд», – повідомив речник ВМС.

За його словами, корабель «Аскольд» – «найсвіжіший».

«Не можна сказати, що сам проєкт суперновий, він родом з 90-х. Тим не менше, до нього Росія була змушена повернутися після того, як 2014 року через накладені Україною санкції вони припинили отримувати двигуни, які вироблялися в Миколаєві на заводі «Заря». І були вимушені перейти до цієї серії, яка комплектувалася силовими агрегатами російського виробництва», – розповів Плетенчук.

Він додав, що «Аскольд» обладнаний технологією «стелс». Він мав вісім шахт для запуску крилатих ракет.

«Однією з особливостей цього корабля є наявність морського типу «Панцира С-1». Це система протиповітряної оборони корабля в морській версії була на ньому встановлена», – зауважив речник ВМС.

Плетенчук також додав, що суднобудівний завод «Залив» у Керчі, по якому була здійснена атака, не може «потягнути» достатню кількість і виготовляє лише один зразок на рік. Відповідно, через це будівництво кораблів досить розтягнуте по часу.

Нагадаємо, що 4 листопада управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ повідомило про ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі. Було уражено ракетний корабель «Аскольд».

Цей носій крилатих ракет «Калібр» є одним із найновіших і найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, який був спущений на воду лише у 2021 році, і досі навіть не встиг взяти участь у бойових діях.

Згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що корабель «Аскольд» потонув.

Своєю чергою, Міноборони РФ наразі повідомило лише про пошкодження корабля в результаті ракетного удару ЗСУ по суднобудівному заводу. Росіяни заявляють, що Україна випустила 15 крилатих ракет, одна з яких і пошкодила корабель.

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Теги: війна ЗСУ Крим окупанти

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