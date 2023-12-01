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РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ обстріляла заводи та підприємства у Херсоні, ракета по Кривому Рогу: ситуація в регіонах
Сьогодні зранку на території смт. Ківшарівка під час ворожого обстрілу зафіксовано прильот між  житловими будинками
фото: пресслужба ДСНС

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено сім ворожих БпЛА

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (31 вибух). Ворог із мінометів та САУ обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо - без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 155 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік 39 років, якого госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено будівлю ліцею, магазин, приватний будинок, гараж та автотранспорт. У Новослобідській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки.

Запорізька область

159 ударів по 23 населених пунктах, під вогнем опинилися мирні громади області. Рашисти здійснили 29 БПЛА-атак по Широкому, Гуляйполю, Малій Токмачці, Роботиному, Малинівці, Новоданилівці, Новодарівці, Темирівці, Лугівському, Кам'янському й Степовому, 7 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Темирівки, Новодарівки та Новоданилівки, а також вгатили авіаційними снарядами по Кам'янському й Новоданилівці.

121 артобстріл прийшовся по території Гуляйполя, Левадного, Полтавки, Чарівного, Червоного, Щербаків, Затишшя, Плавнів, Лобкового, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло дев’ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Вночі російська армія двічі била по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляла Мирівську та Червоногригорівську громади. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Люди неушкоджені.

Ракетою загарбники поцілили по Кривому Рогу. Наслідки атаки уточнюються. Минулося без жертв.

Майже 10 атак на Нікопольщину протягом вчорашнього дня. Ворог обстрілював район з артилерії, цілив дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська та Марганецька громади. Пошкоджені 9 приватних будинків та 1 багатоквартирний, 3 господарські споруди і авто. Зачепило лінії електропередач й газогони.  Ввечері в небі над Нікопольщиною нашіі сили ППО збили ворожий безпілотник.

Харківщина

Сьогодні зранку на території смт. Ківшарівка під час ворожого обстрілу зафіксовано прильот між  житловими будинками. Пошкоджена газова труба, пошкоджень зазнали зовнішні конструкції будинків, вікна та прибудинкова територія. Постраждалих немає.

Минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнало Нестерне Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Синьківки та північно-східніше Петропавлівки, де Силами оборони відбито 7 атак. Ворог завдав авіаційного удару біля Іванівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора внаслідок обстрілів з мінометів с. Липці Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждав цивільний чоловік 52 років, отримав допомогу на місці, госпіталізації не потребував.

Луганщина

Вчора росіяни намагалися штурмувати в напрямку Стельмахівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили ці спроби ворога. По Невському та Білогорівці противник поцілив з мінометів та артилерії. За добу противник здійснив 139 обстрілів (552 снаряди).

Донеччина

По населеним пунктам області росіяни здійснили 19 обстрілів; під вогнем рашистів: Торецьк, Авдіївка, с. Новоукраїнка, Залізне, с. Бердичі, Часів Яр.

Пошкоджено вісім житлових будинків (з них: чотири – багатоквартирні), 2 магазини, цивільний автомобіль, амбулаторія, службовий автомобіль, приміщення депо. На Донеччина за добу: одна людина загинула, 6 поранених.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено сім ворожих БпЛА типу Shahed-131/136. Також цієї ночі внаслідок атаки БпЛА типу Shahed-136/131 у Баштанському районі на агропідприємствах пошкоджено складську будівлю, ангар,  сільськогосподарську техніку. Постраждалих немає.

Вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі м. Очаків Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 91 обстріл (528 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (27 снарядів). Росіяни поцілили  у райони  28 населених пунктів області; територію заводів та підприємств у Херсоні; будинок культури у Херсонському районі.

Внаслідок обстрілу мікрорайону Корабел к Херсоні постраждав чоловік. Також ворог обстріляв с.Садове з артилерії. Травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька. Противник здійснив авіаудар по населеному пункту, в результаті вибуху КАБ загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження.

Рашисти з безпілотника атакували цивільних у Бериславі – скинули вибуховий предмет поблизу адміністративної будівлі. 22-річний хлопець отримав вибухову травму, контузію та поранення ноги. Тяжке поранення шиї та голови діагностували у 37-річного чоловіка. Нині потерпілі знаходяться у лікарні. Їм надають медичну допомогу.

Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали п‘ятеро людей. 65-річний чоловік дістав важкі поранення. Стан чотирьох жінок, оцінюють як середньої тяжкості. За добу по області три людини загинули, ще вісім дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня в Кропивницькому пролунали звуки вибухів. У Ростові горів найбільший речовий ринок «Тємєрнік». Стало відомо, скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік

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