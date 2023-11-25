Воїни ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам

«Оберіг» працює при температурі від -20°C до +60°C, має дальність дії до 2,5 кілометра та важить лише 4 кілограми

«Оберіг» може протидіяти усім моделям комерційних безпілотників

Бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони. Відео з результатами роботи вітчизняної розробки на фронті опублікували єгері 68-ї бригади ЗСУ.

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Система українських розробників протидіє дронам застосовуючи вибіркове перешкоджання та забезпечення цілісності радіочастотних каналів.

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«Оберіг» спрямовується та приглушує лише сигнали, що надходять від вхідного джерела. Це дозволяє уникнути непередбачених завад, незалежно від їх походження. При розробці враховувалися критичні обставини, особливо в ситуаціях, де можливі нальоти БпЛА, наприклад, в аеропортах, військових чи правоохоронних операціях», – повідомляють на своєму сайті розробники пристрою.

Інженери стверджують, що «Оберіг» може протидіяти усім моделям комерційних безпілотників. Він працює при температурі від -20°C до +60°C, має дальність дії до 2,5 кілометра та важить лише 4 кілограми.

Нагадаємо, Міністерство оборони випробовує українські безпілотні авіаційні комплекси. На випробуваннях, які відбулися нещодавно, тестували дрони від шістьох виробників.

Також Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

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Раніше повідомлялося, що Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16.