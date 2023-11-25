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Воїни ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Воїни ЗСУ вперше застосували на фронті українську систему протидії дронам
«Оберіг» працює при температурі від -20°C до +60°C, має дальність дії до 2,5 кілометра та важить лише 4 кілограми
фото з відкритих джерел

«Оберіг» може протидіяти усім моделям комерційних безпілотників

Бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони. Відео з результатами роботи вітчизняної розробки на фронті опублікували єгері 68-ї бригади ЗСУ.

Система українських розробників протидіє дронам застосовуючи вибіркове перешкоджання та забезпечення цілісності радіочастотних каналів.

«Оберіг» спрямовується та приглушує лише сигнали, що надходять від вхідного джерела. Це дозволяє уникнути непередбачених завад, незалежно від їх походження. При розробці враховувалися критичні обставини, особливо в ситуаціях, де можливі нальоти БпЛА, наприклад, в аеропортах, військових чи правоохоронних операціях», – повідомляють на своєму сайті розробники пристрою.

Інженери стверджують, що «Оберіг» може протидіяти усім моделям комерційних безпілотників. Він працює при температурі від -20°C до +60°C, має дальність дії до 2,5 кілометра та важить лише 4 кілограми.

Нагадаємо, Міністерство оборони випробовує українські безпілотні авіаційні комплекси. На випробуваннях, які відбулися нещодавно, тестували дрони від шістьох виробників. 

Також Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16.

Теги: безпілотник ЗСУ зброя війна

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