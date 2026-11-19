Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращою гарантією безпеки України є її вступ до НАТО. Цю позицію, за його словами, підтвердили учасники формату E3 – Німеччина, Франція та Велика Британія. Вони також вважають, що членство України в Альянсі стало б найкращою гарантією безпеки для Європи. Про це глава держави повідомив за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, пише «Главком».

Окремо Зеленський наголосив на важливості прискорення європейської інтеграції України. За його словами, це одна з головних умов формування надійних гарантій безпеки для держави.

Таким чином, серед ключових складових майбутньої безпеки України президент назвав як інтеграцію до НАТО, так і прискорене наближення до Європейського Союзу.

Президент Франції Еммануель Макрон також повідомив, що план гарантій безпеки для України передбачає можливість розміщення європейських військових на українській території після припинення бойових дій. Йдеться про багатонаціональні сили в межах «Коаліції охочих», які мають стати одним із елементів стримування нової російської агресії.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.