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Був майстром із виготовлення меблів. Згадаймо Сергія Дехтерука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Був майстром із виготовлення меблів. Згадаймо Сергія Дехтерука
Сергію Дехтяруку назавжди 43
колаж: glavcom.ua

Понад рік Сергій Дехтерук вважався зниклим безвісти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Дехтерука.

43-річний солдат Сергій Дехтерук загинув 11 червня 2025 року на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Анатолійович Дехтерук народився 24 квітня 1982 року в Рівному. Навчався у школі № 25, після закінчення якої вступив до вищого професійного училища № 1, де здобув фах столяра. Працював за спеціальністю, займався виготовленням меблів. Доглядав за хворою матір’ю.

До лав Збройних сил України Сергія Дехтерука мобілізували 3 жовтня 2024 року.

Сергія Дехтерука мобілізували до лав Збройних сил України 3 жовтня 2024 року
Сергія Дехтерука мобілізували до лав Збройних сил України 3 жовтня 2024 року
фото: Рівненська міська рада

Понад рік Сергій вважався зниклим безвісти. Рідні тривалий час не мали остаточної інформації про його долю. Ідентифікувати Захисника вдалося лише за результатами експертизи.

Поховали захисника 22 жовтня на «Алеї Героїв» кладовища «Нове». У військового залишилися мати та сестра.

Траурний портрет полеглого воїна
Траурний портрет полеглого воїна
фото: Рівненська міська рада
Прощання з захисником у Свято-Покровському соборі
Прощання з захисником у Свято-Покровському соборі
фото: Рівненська міська рада
У Рівному попрощалися із загиблим захисником України Сергієм Дехтеруком
У Рівному попрощалися із загиблим захисником України Сергієм Дехтеруком
фото: Рівненська міська рада

Рідні згадують Сергія як добру, щиру людину, яка завжди усміхалася.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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