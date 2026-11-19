Водночас європейські військові не мають брати участі в бойових діях на передовій

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про підготовку плану, який передбачає можливе розміщення європейських військових на території України. Це має стати одним із елементів гарантій безпеки для Києва після завершення активної фази війни. Про це французький лідер говорив під час зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, пише «Главком».

Ідеться про створення багатонаціональних сил у межах коаліції, які зможуть бути розгорнуті в Україні після досягнення надійного припинення бойових дій. Їхнім завданням буде підтримка безпеки держави та стримування можливої повторної російської агресії.

План передбачає кілька складових гарантій безпеки. Серед них – довгострокова підтримка Збройних сил України, розміщення багатонаціонального контингенту, а також юридичні та політичні зобов'язання партнерів щодо допомоги Україні в разі нового нападу Росії.

Водночас європейські військові не мають брати участі в бойових діях на передовій. Ідеться про сили стримування, які повинні діяти після припинення вогню.

Раніше французька сторона повідомляла про підготовку відповідних військових планів і навчань за участю країн коаліції. Зокрема, у Польщі відбуваються навчання, покликані перевірити готовність багатонаціональних сил до можливого розгортання.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.