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«Коаліція охочих» проведе зустріч щодо підтримки України 19 листопада

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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«Коаліція охочих» проведе зустріч щодо підтримки України 19 листопада
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч «Коаліції охочих» у Берліні на 19 листопада
фото: ОП

У Берліні лідери обговорять гарантії безпеки, дипломатичні зусилля для завершення війни та військову допомогу Україні на 2027 рік

19 листопада в Берліні відбудеться зустріч «Коаліції охочих» під головуванням канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. Учасники планують узгодити подальшу підтримку України, обговорити гарантії безпеки та скоординувати дипломатичні зусилля для завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укрінформ.

Про проведення зустрічі Мерц оголосив 3 листопада під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами канцлера, до Берліна запрошено значну кількість глав держав та урядів, які входять до коаліції.

Одним із головних питань стане визначення обсягів допомоги Україні на 2027 рік. Насамперед ідеться про військову підтримку, зокрема постачання озброєння та боєприпасів.

Мерц зазначив, що під час переговорів із Зеленським сторони обговорили поточні поставки зброї, включно з боєприпасами для винищувачів F-16 та засобами протиповітряної оборони.

Попри труднощі з поповненням запасів, постачання тривають. Очікується, що майбутня зустріч допоможе партнерам узгодити рішення щодо забезпечення України необхідним озброєнням.

За словами німецького канцлера, зустріч матиме три основні напрями: координацію подальшої допомоги Україні, підтвердження готовності держав-партнерів надати гарантії безпеки після можливого припинення вогню та узгодження дипломатичних кроків для завершення війни.

Окрему увагу приділять ролі європейських держав у мирному процесі. Партнери України наполягають, що питання безпеки континенту мають обговорюватися за їхньої безпосередньої участі.

Напередодні, 12 листопада, Зеленський провів багатосторонню зустріч із міжнародними партнерами в Дубліні. Сторони обговорили постачання ракет для ППО, підтримку енергетики, будівництво укриттів, фінансову стійкість України та нові внески до програми PURL.

Після переговорів український президент підтвердив, що наступного тижня координація продовжиться на зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про анонс Мерцом нової зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні. Німецький канцлер запросив партнерів для обговорення військової підтримки України та подальшої координації міжнародних зусиль.

Також «Главком» писав про підготовку військових навчань 11 держав для майбутньої місії в Україні. Навчання мають допомогти партнерам відпрацювати взаємодію в межах можливих гарантій безпеки після припинення бойових дій.

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Теги: Фрідріх Мерц Еммануель Макрон Україна військова допомога гуманітарна допомога

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