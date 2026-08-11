Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2026 року

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 26 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 212 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також 👉 Втрати ворога станом на 11 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та здійснили 79 авіаційних ударів, під час яких скинули 255 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 631 дрон-камікадзе та здійснили 3240 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Артилерійських обстрілів зазнали Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Сопич, Уланове, Отруби, Яструбщина, Середина-Буда та Чуйківка Сумської області, а також Хрінівка Чернігівської області. Авіаційних ударів ворог завдав по районах Сум, Суходолу, Лужків і Товстодубового Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

фото: ISW

Минулої доби українські захисники зупинили чотири ворожі штурми. Водночас противник завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 62 обстріли позицій українських військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямку Волохівки.

На Куп’янському напрямку

Російські війська один раз атакували у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Окупанти 10 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Лимана та Діброви, а також у напрямках Новоселівки та Карпівки.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 15 штурмових дій у районах Закітного та Кривої Луки, а також у напрямках Дронівки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

фото: ISW

Окупанти двічі атакували в районі Часового Яру та у напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

фото: ISW

Ворог здійснив 26 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки та Іванопілля, а також у напрямках Новоселівки, Торського та Миколайпілля.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 25 атак противника. Бої точилися в районах Білицького, Новоолександрівки, Котлиного та Сергіївки, а також у напрямках Кучерового Яру, Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Світлого, Василівки, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та Новоплатонівки.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили чотири атаки у напрямках Калинівського, Данилівки, Єгорівки та Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти вісім разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Воздвижівки, Рівного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Українські військові зупинили сім спроб противника просунутися вперед у напрямках Новоселівки, Зарічного, Новояковлівки, Новоданилівки та Павлівки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1630-й день повномасштабної війни в Україні.