Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 11 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 11 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 серпня 2026 року.

Втрати ворога станом на 11 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 460 400(+1 190) осіб;
  • танків – 12 259 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.;
  • артилерійських систем – 47 713 (+44) од.;
  • РСЗВ – 2 020 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 560 (+2) од.;
  • літаків – 439 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 160 (+9) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.;
  • крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307) од.;
  • спеціальної техніки – 4 514 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 11 серпня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 11.08.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 007
(крилаті ракети)		 ~ $15,02 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 454 572
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $13,63 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 439
(літаків)		 ~ $13,17 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 354
(гелікоптерів)		 ~ $5,31 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 259
(танків)		 ~ $30,63 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 47 713
(артсистем)		 ~ $71,50 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 120
(ББМ)		 ~ $15,07 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 560
(засобів ППО)		 ~ $23,40 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1630-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати окупанти війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 8 серпня 2026 року
8 серпня, 09:01
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
Зеленський у Сербії, Сенат США схвалив «пекельні» санкції. Головне за 7 серпня 2026
7 серпня, 21:18
Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко під час передачі до «Музею СВО» речей, які, за його словами, належали українським військовослужбовцям
Російський губернатор вигадав цинічну наругу над особистими речами українських військових
6 серпня, 16:57
Даутов підписав контракт із ПВК «Вагнер», у складі якої проходив службу на території Африки
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був майстром спорту з греко-римської боротьби
6 серпня, 15:56
Ситуація на фронті 3 серпня
182 бої за добу: лінія фронту станом на 3 серпня 2026
3 серпня, 22:20
Російська авіація вдарила бомбами ФАБ-250 по спальному району Краматорська
Російські авіабомби перетворили будинок в Краматорську на згарище: є поранені
31 липня, 01:24
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі
Масштабна пожежа охопила торговий центр у Запоріжжі після удару РФ (фото)
25 липня, 01:29
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала вісім хвилин
У Києві п'ята за день повітряна тривога тривала вісім хвилин
24 липня, 13:00
Френсіс приїхав у Росію, сподіваючись на роботу охоронця
«За дружину треба заплатити 99 кіз». Полонений кенієць розповів, чому пішов воювати проти України
12 липня, 18:15

Події в Україні

Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту
Рівненщина: спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва пінопласту
У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув 30-річний рятувальник
У Сумах під час ліквідації наслідків обстрілу загинув 30-річний рятувальник
На Донеччині внаслідок удару РФ спалахнула церква (фото)
На Донеччині внаслідок удару РФ спалахнула церква (фото)
Росіяни вдарили дроном по ринку у Слов'янську: є поранені
Росіяни вдарили дроном по ринку у Слов'янську: є поранені
Окупована частина Запоріжжя залишилася без світла
Окупована частина Запоріжжя залишилася без світла
ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян
ЗСУ поцілили в один із найдорожчих комплексів ППО росіян

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua