Втрати ворога станом на 11 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 11 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 11 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 серпня втратила:

особового складу – близько 1 460 400(+1 190) осіб;

танків – 12 259 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 25 120 (+4) од.;

артилерійських систем – 47 713 (+44) од.;

РСЗВ – 2 020 (+1) од.;

засобів ППО – 1 560 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 160 (+9) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 454 572 (+1 578) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 132 543 (+307) од.;

спеціальної техніки – 4 514 (+3) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 11 серпня 2026 року