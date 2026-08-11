Київ і Запоріжжя під ударом ворога, дрони вразили новий хаб Wildberries: головне за ніч 11 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 11 серпня 2026 року

Ніч на 11 серпня принесла нові трагедії: Росія атакувала Київ балістикою і «Цирконами», а удар по Запоріжжю забрав п'ятеро життів і поранив 20 людей. Водночас дрони вразили один із найбільших логістичних хабів Wildberries під Воронежем. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 серпня.

Росія атакувала Київ і Запоріжжя: п'ятеро загиблих

Ворог завдав удару по Києву балістикою і «Цирконами» – є руйнування, станом на 01:20 відомо про одного постраждалого. Значно трагічніша ситуація склалася в Запоріжжі: внаслідок ракетного удару загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення.

Дрони вразили найбільший хаб Wildberries під Воронежем

Безпілотники вдарили по логістичному комплексу Wildberries в селі Александрівка Новоусманського району – одному з найбільших об'єктів маркетплейсу у Росії. Площа комплексу – 156 тис. м², він одночасно зберігає понад 90 млн товарних одиниць і має майже 12 км конвеєрних ліній.

У Хабаровському краї загорівся найбільший НПЗ Далекого Сходу

Спалахнув завод у Комсомольську-на-Амурі – найсхідніший НПЗ Росії потужністю 8,5 млн тонн нафти на рік, що забезпечує пальним увесь Далекосхідний федеральний округ. Причина займання поки невідома.

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